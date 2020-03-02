Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı

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Microsoft, planlanan tarihten daha önce, Windows 10 Kasım 2019 Güncelleştirmesi (sürüm 1909) alan cihazlardaki uygulama simgelerini, Windows 10X versiyonunda da kullanılan simgelerle değiştirmeye başladı.

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Tek bir tasarım diline odaklandık

Microsoft Şubat ayında, Windows 10 Insider Preview sürümlerindeki Posta, Takvim ve diğer bazı Windows 10 uygulamaları için simgelerin güncellendiğini duyurmuştu. Şirket, Windows 10'un kararlı sürüm kullanıcılarının, önümüzdeki aylarda yeni tasarıma sahip simgeler alacağını da belirtmişti. Ancak Microsoft'un planlarını değiştirdiği ve Windows 10 sürüm 1909 kullanıcılarının Takvim, Posta, Gezgin, Telefonunuz ve OneDrive simgelerini yenilediği belirtiliyor.

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Daha önce Windows 10X'te tanıtılan yeni simgelerin geliştirilme aşamasında, çeşitli platformlarda (Windows, iOS, Android ve web uygulamaları) kullanılabilen akıcı tasarım stilinin kullanıldığı belirtiliyor. Microsoft Tasarım Yöneticisi Christina Koehn ise farklı platformlar için tek bir tasarım dili oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/windows-10-1909-starts-getting-microsofts-new-fluent-icons/

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