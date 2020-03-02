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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı

    Yazılım devi Microsoft, daha önce duyurduğu üzere Windows 10'da yer alan simgeleri yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gelen haberler ise simgelerin değiştirilmeye başladığı yönünde.
    2 hf.
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    Windows
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı
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    Microsoft, planlanan tarihten daha önce, Windows 10 Kasım 2019 Güncelleştirmesi (sürüm 1909) alan cihazlardaki uygulama simgelerini, Windows 10X versiyonunda da kullanılan simgelerle değiştirmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız"

    Tek bir tasarım diline odaklandık

    Microsoft Şubat ayında, Windows 10 Insider Preview sürümlerindeki Posta, Takvim ve diğer bazı Windows 10 uygulamaları için simgelerin güncellendiğini duyurmuştu. Şirket, Windows 10'un kararlı sürüm kullanıcılarının, önümüzdeki aylarda yeni tasarıma sahip simgeler alacağını da belirtmişti. Ancak Microsoft'un planlarını değiştirdiği ve Windows 10 sürüm 1909 kullanıcılarının Takvim, Posta, Gezgin, Telefonunuz ve OneDrive simgelerini yenilediği belirtiliyor.

    Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı
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    Daha önce Windows 10X'te tanıtılan yeni simgelerin geliştirilme aşamasında, çeşitli platformlarda (Windows, iOS, Android ve web uygulamaları) kullanılabilen akıcı tasarım stilinin kullanıldığı belirtiliyor. Microsoft Tasarım Yöneticisi Christina Koehn ise farklı platformlar için tek bir tasarım dili oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti.



    https://www.bleepingcomputer.com/news/security/windows-10-1909-starts-getting-microsofts-new-fluent-icons/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Aklımı başımdan aldı resmen ne büyük yenilik bunlar böyle...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Artık Microsoft yeni akıllandı aslında arkadaşlar. Windows 10X, Xbox, Windows 10 ve Surface Hub gibi işletim sistemlerinde tek bir işaret logo kullanmak istiyor. Edge'yi Chromium yaparak Sets ozelliğini yeniden getirecek ve yavaşlanma gibi şikayetleri sonlandıracaktır. Bence windows8'den sonra artık sağlam adım atmak istiyor ve buda biraz zaman alıyor maalesef.
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    drjacob (... ) 2 hf.
    Mağazadan güncelleme olarak geldi bir kaç app iconu , fena değil de ne gerek var anlamadım
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    DH Misafiri 2 hf.
    :D 20 yıldır hile olup hileye çözüm bulamayan cs gibi aynı :) Şimdide satın alma menüsünü değiştirdiler :D
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    DH Misafiri 2 hf.
    Arayüzü de bi elden geçirseler güzel olur
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    monacomen 2 hf.
    Kaç yıl olmuş Windows simgeleri toplasan 50 tane eski püskü ve basit. İnsanların ve kullanıcının zevkine göre şöyle 10'lu paket çıkartsalar da keyfe göre Windowsumuza şekil şemal versek... Hala üç beş simgeyi verecek o da gram gram, vermeye bile korkuyor. Ne varsa bu simge işinde?
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf.
    ortalık malı etmeye devam edin. bir parça ordan bir parça burdan alıp alın size windows 10 dediniz. onunda afedersiniz içine ettiniz. Bill gates mezarında ters döndü. yok lan o daha ölmemmişti.
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    alpalp84 2 hf.
    10'u bir türlü oturtamadılar.
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    Susun2Dk 2 hf.
    Simge degistiriyim derken simgelerimiz yok olmasin microsoft abi
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    bkaakco (Berk ) 2 hf.
    Bu sistemi seviyorum bence en iyi Windows budur.
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    Turkforce (.. ..) 2 hf.
    5 senedir simge yenileme ve güncelleme geri çekme dışında bir yenilik gören var mı acaba?
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    5280 kez okundu.
    14 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    microsoft, windows 10 ve
    5 etiket daha windows 10x simge yeni simgeler ikon Yazılım
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