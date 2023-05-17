Microsoft, Windows 11'deki yavaş VPN sorununu onayladı: "Çözmeye çalışıyoruz"

Windows kullanıcıları ve sistem yöneticilerine göre sorun ilk olarak Nisan ayında yayınlanan isteğe bağlı KB5025305 güncellemesi ile ortaya çıktı. Şirket aynı düzeltmeleri bu ayki Salı Yaması kapsamında yayınlanan zorunlu KB5026372 güncellemesine de dahil edince etkilenen kişi sayısı arttı. Görünüşe bakılırsa sorun yalnızca Wi-Fi kullanırken ortaya çıkıyor.
Microsoft'tan geçici çözüm yok
Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü şirketin sorunun farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi. Ne yazık ki yazılım devi sorunu kabul etmesine rağmen herhangi bir geçici çözüm sağlamadı. Microsoft'tan bir düzeltme gelene kadar tek çözüm sorunlu güncellemeyi kaldırmak.
Fakat KB5026372 güncellemesi "toplu güncelleme" sınıfında olduğu için çok sayıda güvenlik yaması da içeriyor. Dolayısı ile sistemden kaldırılması bilgisayarınızı saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir. Sonuç olarak bu da gönül rahatlığı ile başvurabileceğiniz ideal bir çözüm olmaktan uzak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.