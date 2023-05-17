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    Microsoft, Windows 11'deki yavaş VPN sorununu onayladı: "Çözmeye çalışıyoruz"

    En son Windows 11 güncellemesini yükleyen kullanıcılar VPN hızının yavaşlamasından şikayet etmeye başlamıştı. Yaşanan can sıkıcı sorun Microsoft yetkilileri tarafından da kabul edildi.
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    Microsoft, Windows 11'deki yavaş VPN sorununu onayladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft en son Windows 11 güncellemesini yükledikten sonra yaşanan L2TP/IPsec VPN bağlantılarıyla ilgili hız sorunlarını araştırıyor. Bilgisayarına Mayıs 2023 Salı Yaması'nı yükleyen bazı kullanıcılar, VPN hızlarında önemli bir yavaşlama olduğundan şikayet etmeye başlamıştı.

    Windows kullanıcıları ve sistem yöneticilerine göre sorun ilk olarak Nisan ayında yayınlanan isteğe bağlı KB5025305 güncellemesi ile ortaya çıktı. Şirket aynı düzeltmeleri bu ayki Salı Yaması kapsamında yayınlanan zorunlu KB5026372 güncellemesine de dahil edince etkilenen kişi sayısı arttı. Görünüşe bakılırsa sorun yalnızca Wi-Fi kullanırken ortaya çıkıyor.

    Microsoft, Windows 11'deki yavaş VPN sorununu onayladı

    Microsoft'tan geçici çözüm yok

    Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü şirketin sorunun farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi. Ne yazık ki yazılım devi sorunu kabul etmesine rağmen herhangi bir geçici çözüm sağlamadı. Microsoft'tan bir düzeltme gelene kadar tek çözüm sorunlu güncellemeyi kaldırmak.

    Fakat KB5026372 güncellemesi "toplu güncelleme" sınıfında olduğu için çok sayıda güvenlik yaması da içeriyor. Dolayısı ile sistemden kaldırılması bilgisayarınızı saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir. Sonuç olarak bu da gönül rahatlığı ile başvurabileceğiniz ideal bir çözüm olmaktan uzak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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