Microsoft, Windows 11'deki yavaş VPN sorununu onayladı: "Çözmeye çalışıyoruz"

Tam Boyutta Gör Microsoft en son Windows 11 güncellemesini yükledikten sonra yaşanan L2TP/IPsec VPN bağlantılarıyla ilgili hız sorunlarını araştırıyor. Bilgisayarına Mayıs 2023 Salı Yaması'nı yükleyen bazı kullanıcılar, VPN hızlarında önemli bir yavaşlama olduğundan şikayet etmeye başlamıştı.

Windows kullanıcıları ve sistem yöneticilerine göre sorun ilk olarak Nisan ayında yayınlanan isteğe bağlı KB5025305 güncellemesi ile ortaya çıktı. Şirket aynı düzeltmeleri bu ayki Salı Yaması kapsamında yayınlanan zorunlu KB5026372 güncellemesine de dahil edince etkilenen kişi sayısı arttı. Görünüşe bakılırsa sorun yalnızca Wi-Fi kullanırken ortaya çıkıyor.

Microsoft'tan geçici çözüm yok

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü şirketin sorunun farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi. Ne yazık ki yazılım devi sorunu kabul etmesine rağmen herhangi bir geçici çözüm sağlamadı. Microsoft'tan bir düzeltme gelene kadar tek çözüm sorunlu güncellemeyi kaldırmak.

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Fakat KB5026372 güncellemesi "toplu güncelleme" sınıfında olduğu için çok sayıda güvenlik yaması da içeriyor. Dolayısı ile sistemden kaldırılması bilgisayarınızı saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir. Sonuç olarak bu da gönül rahatlığı ile başvurabileceğiniz ideal bir çözüm olmaktan uzak.

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