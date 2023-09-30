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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 7'den Windows 11'e ücretsiz yükseltmeyi sonlandırdı

    Windows 7 veya 8 ürün anahtarı ile Windows 11 etkinleştirmek artık mümkün değil. Microsoft, Windows 11'e ücretsiz yükseltme seçeneğini kaldırdı.                 
    windows 7 8'den windows 11 ücretsiz yükseltme kalktı Tam Boyutta Gör
    Windows 7’den Windows 11’e ücretsiz yükseltme yolu daha çok yasal bir boşluktu. Windows 10 çıktığında Microsoft, Windows 7 ve 8 kullanıcılarının ücretsiz yükseltme yapmasına izin verdi. Bu seçeneğin 2016’da sonlandırılması planlanıyordu ancak Microsoft’tan herhangi bir açıklama gelmedi, çalışmaya devam etti. Windows 11 çıktığında aynı ücretsiz yükseltme yolu sunuldu.

    Eski Windows 7/8 anahtarları artık işe yaramayacak

    Ancak, Microsoft, bu ayın başlarında Windows 7 ve 8’den daha yeni Windows sürümlerine ücretsiz yükseltmeyle kurulum yolunun artık mümkün olmadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bu, artık Windows 7/8/8.1’den Windows 10 veya Windows 11’e yükseltme yapılamayacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle Windows 11’i etkinleştirmek için eski Windows lisans anahtarlarının kullanılanılması engellendi.

    Windows 10'dan 11'e geçiş ücretsiz

    Bu arada eski Windows 7 ve 8 anahtarları Windows 11 sürüm 22H2’yi etkinleştirmek için hâlâ kullanılabiliyor. Ancak daha yeni 24H2 sürümü ve gelecek sürümlerde işe yaramayacak. Windows 10’dan Windows 11’e ücretsiz yükseltme seçeneği devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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