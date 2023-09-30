Microsoft, Windows 7'den Windows 11'e ücretsiz yükseltmeyi sonlandırdı

Tam Boyutta Gör Windows 7’den Windows 11’e ücretsiz yükseltme yolu daha çok yasal bir boşluktu. Windows 10 çıktığında Microsoft, Windows 7 ve 8 kullanıcılarının ücretsiz yükseltme yapmasına izin verdi. Bu seçeneğin 2016’da sonlandırılması planlanıyordu ancak Microsoft’tan herhangi bir açıklama gelmedi, çalışmaya devam etti. Windows 11 çıktığında aynı ücretsiz yükseltme yolu sunuldu.

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Eski Windows 7/8 anahtarları artık işe yaramayacak

Ancak, Microsoft, bu ayın başlarında Windows 7 ve 8’den daha yeni Windows sürümlerine ücretsiz yükseltmeyle kurulum yolunun artık mümkün olmadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bu, artık Windows 7/8/8.1’den Windows 10 veya Windows 11’e yükseltme yapılamayacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle Windows 11’i etkinleştirmek için eski Windows lisans anahtarlarının kullanılanılması engellendi.

Windows 10'dan 11'e geçiş ücretsiz

Bu arada eski Windows 7 ve 8 anahtarları Windows 11 sürüm 22H2’yi etkinleştirmek için hâlâ kullanılabiliyor. Ancak daha yeni 24H2 sürümü ve gelecek sürümlerde işe yaramayacak. Windows 10’dan Windows 11’e ücretsiz yükseltme seçeneği devam ediyor.

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Microsoft, Windows 7'den Windows 11'e ücretsiz geçişi sonlandırdı