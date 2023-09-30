Microsoft, Windows 7'den Windows 11'e ücretsiz yükseltmeyi sonlandırdı

Eski Windows 7/8 anahtarları artık işe yaramayacak
Ancak, Microsoft, bu ayın başlarında Windows 7 ve 8’den daha yeni Windows sürümlerine ücretsiz yükseltmeyle kurulum yolunun artık mümkün olmadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bu, artık Windows 7/8/8.1’den Windows 10 veya Windows 11’e yükseltme yapılamayacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle Windows 11’i etkinleştirmek için eski Windows lisans anahtarlarının kullanılanılması engellendi.
Windows 10'dan 11'e geçiş ücretsiz
Bu arada eski Windows 7 ve 8 anahtarları Windows 11 sürüm 22H2’yi etkinleştirmek için hâlâ kullanılabiliyor. Ancak daha yeni 24H2 sürümü ve gelecek sürümlerde işe yaramayacak. Windows 10’dan Windows 11’e ücretsiz yükseltme seçeneği devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.