Microsoft, Windows'un arama fonksiyonuna yapay zeka ekliyor

Geliştirilmiş Windows araması, ilk olarak önümüzdeki ay Copilot Plus PC'lerdeki Dosya Gezgini'nde görünecek. Aranan kelime fotoğrafta veya dosya adında bulunmasa bile kelimeleri kullanarak resim aramanıza olanak tanıyacak. Veyahut, ayarlarda arama kutusuna "kulaklıklarımı ekle" gibi şeyler yazarak doğru ayarlara kolayca erişilebilecek.
Circle to Search'e alternatif: Click to Do
Microsoft, Windows aramasının yanı sıra, önümüzdeki ay Copilot Plus PC'lerde Google'ın Circle to Search özelliğine çok benzeyen Click to Do özelliğini de kullanıma sunmaya başlayacak. Click to Do ile, klavyede Windows tuşuna basıp farede sol tıklayarak ekranınızda etkileşimli bir katmana erişebileceksniz. Burada resim veya metinler seçilerek arama, öğrenme ve düzenleme gibi çeşitli eylemler gerçekleştirilebilecek. Bu özellik herhangi bir pencere üzerinde çalışabilecek.
Microsoft, yeni arama ve Click to Do özelliklerini Ekim ayında Copilot Plus PC'lerde Windows Insider'larla test etmeye başlayacak ve ardından Kasım ayında kademeli olarak kullanıma sunacak. Daha önce duyurulan Recall özelliği de Ekim ayında Qualcomm destekli cihazlarda, ardından Kasım ayında Intel veya AMD destekli Copilot Plus PC'lerde Windows Insider'lara sunulacak. Geniş çapta kullanım tarihi ise sonra açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.