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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows'un arama fonksiyonuna yapay zeka ekliyor

    Microsoft, Windows'un arama fonksiyonu yapay zekayla geliştiriyor. Yeni eklenen özellikler arasında Google'ın "Circle to Search" özelliğine çok benzeyen yeni bir "Click to Do" özelliği de yer alıyor.
    Microsoft, Windows'un arama fonksiyonuna yapay zeka ekliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni Copilot Plus PC'lerinde Windows'un arama fonksiyonu yapay zekayla geliştiriyor. Yeni eklenen özellikler arasında Google'ın "Circle to Search" özelliğine çok benzeyen yeni "Click to Do" özelliği de yer alıyor. Yapay zeka desteğiyle resimleri, e-postaları, belgeleri ve videoları bulmak ve bunlarla etkileşim kurmak kolaylaşacak.

    Geliştirilmiş Windows araması, ilk olarak önümüzdeki ay Copilot Plus PC'lerdeki Dosya Gezgini'nde görünecek. Aranan kelime fotoğrafta veya dosya adında bulunmasa bile kelimeleri kullanarak resim aramanıza olanak tanıyacak. Veyahut, ayarlarda arama kutusuna "kulaklıklarımı ekle" gibi şeyler yazarak doğru ayarlara kolayca erişilebilecek.

    Circle to Search'e alternatif: Click to Do

    Microsoft, Windows aramasının yanı sıra, önümüzdeki ay Copilot Plus PC'lerde Google'ın Circle to Search özelliğine çok benzeyen Click to Do özelliğini de kullanıma sunmaya başlayacak. Click to Do ile, klavyede Windows tuşuna basıp farede sol tıklayarak ekranınızda etkileşimli bir katmana erişebileceksniz. Burada resim veya metinler seçilerek arama, öğrenme ve düzenleme gibi çeşitli eylemler gerçekleştirilebilecek. Bu özellik herhangi bir pencere üzerinde çalışabilecek.

    Microsoft, Windows'un arama fonksiyonuna yapay zeka ekliyor Tam Boyutta Gör
    Click to Do ayrıca bağlamları da anlayabiliyor. Bu nedenle belgeleri yeniden yazma, özetleme veya metni açıklama ve e-posta gönderme gibi metinle ilgili eylemlerde faydalı olacak.

    Microsoft, yeni arama ve Click to Do özelliklerini Ekim ayında Copilot Plus PC'lerde Windows Insider'larla test etmeye başlayacak ve ardından Kasım ayında kademeli olarak kullanıma sunacak. Daha önce duyurulan Recall özelliği de Ekim ayında Qualcomm destekli cihazlarda, ardından Kasım ayında Intel veya AMD destekli Copilot Plus PC'lerde Windows Insider'lara sunulacak. Geniş çapta kullanım tarihi ise sonra açıklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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