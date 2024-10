Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni Copilot Plus PC'lerinde Windows'un arama fonksiyonu yapay zekayla geliştiriyor. Yeni eklenen özellikler arasında Google'ın "Circle to Search" özelliğine çok benzeyen yeni "Click to Do" özelliği de yer alıyor. Yapay zeka desteğiyle resimleri, e-postaları, belgeleri ve videoları bulmak ve bunlarla etkileşim kurmak kolaylaşacak.

Geliştirilmiş Windows araması, ilk olarak önümüzdeki ay Copilot Plus PC'lerdeki Dosya Gezgini'nde görünecek. Aranan kelime fotoğrafta veya dosya adında bulunmasa bile kelimeleri kullanarak resim aramanıza olanak tanıyacak. Veyahut, ayarlarda arama kutusuna "kulaklıklarımı ekle" gibi şeyler yazarak doğru ayarlara kolayca erişilebilecek.

Circle to Search'e alternatif: Click to Do

Microsoft, Windows aramasının yanı sıra, önümüzdeki ay Copilot Plus PC'lerde Google'ın Circle to Search özelliğine çok benzeyen Click to Do özelliğini de kullanıma sunmaya başlayacak. Click to Do ile, klavyede Windows tuşuna basıp farede sol tıklayarak ekranınızda etkileşimli bir katmana erişebileceksniz. Burada resim veya metinler seçilerek arama, öğrenme ve düzenleme gibi çeşitli eylemler gerçekleştirilebilecek. Bu özellik herhangi bir pencere üzerinde çalışabilecek.

Tam Boyutta Gör Click to Do ayrıca bağlamları da anlayabiliyor. Bu nedenle belgeleri yeniden yazma, özetleme veya metni açıklama ve e-posta gönderme gibi metinle ilgili eylemlerde faydalı olacak.

Microsoft, yeni arama ve Click to Do özelliklerini Ekim ayında Copilot Plus PC'lerde Windows Insider'larla test etmeye başlayacak ve ardından Kasım ayında kademeli olarak kullanıma sunacak. Daha önce duyurulan Recall özelliği de Ekim ayında Qualcomm destekli cihazlarda, ardından Kasım ayında Intel veya AMD destekli Copilot Plus PC'lerde Windows Insider'lara sunulacak. Geniş çapta kullanım tarihi ise sonra açıklanacak.

Microsoft, Windows'un arama fonksiyonuna yapay zeka ekliyor