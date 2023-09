Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu! Eylül 2023

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine Eylül ayında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Bu ayabonelik sistemine6 yeni oyun ekleniyor. İşte Eylül ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar.

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında Microsoft, Game Pass kütüphanesine Celeste, A Short Hike, Limbo, Airborne Kingdom, Broforce Forever, Everspace 2, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre ve Sea of Stars dahil olmak üzere 10 yeni oyun eklenmişti.

Bu ay için paylaşılan listede ise Eylül sonuna kadar Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Starfield, Premium Edition Upgrade satın alan kullanıcılar için erişime açılırken, 5 Eylül'de Gris, 6 Eylül'de Starfield tam sürüm, 19 Eylül'de Lies of P, 20 Eylül'de Party Animals, 21 Eylül'de PayDay 3 ve 29 Eylül'de Cocoon oyuncular ile buluşacak.

Ayrıca Eylül ayında platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Eylül ortasında listenin tekrar güncellenmesi bekleniyor. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

Starfield (Erken Erişim-Starfield Premium Edition Upgrade) (Konsol, PC, Bulut) - 1 Eylül

– (Konsol, PC, Bulut) - 5 Eylül Starfield – (Konsol, PC, Bulut) - 6 Eylül

– (Konsol, PC, Bulut) - 6 Eylül Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül

– (Konsol, PC) - 19 Eylül Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül

– (Konsol, PC) - 20 Eylül Payday 3 – ((Konsol, PC, Bulut)) - 21 Eylül

– ((Konsol, PC, Bulut)) - 21 Eylül Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül

