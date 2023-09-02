Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu! Eylül 2023

    Xbox Game Pass abonelerine Eylül ayında sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Microsoft, Eylül ayında 6 oyunu daha Game Pass kütüphanesine ekliyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu! Eylül 2023 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine Eylül ayında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Bu ayabonelik sistemine6 yeni oyun ekleniyor. İşte Eylül ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar.

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar 

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında Microsoft, Game Pass kütüphanesine Celeste, A Short Hike, Limbo, Airborne Kingdom, Broforce Forever, Everspace 2, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre ve Sea of Stars dahil olmak üzere 10 yeni oyun eklenmişti. 

    Bu ay için paylaşılan listede ise Eylül sonuna kadar Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Starfield, Premium Edition Upgrade satın alan kullanıcılar için erişime açılırken, 5 Eylül'de Gris, 6 Eylül'de Starfield tam sürüm, 19 Eylül'de Lies of P, 20 Eylül'de Party Animals, 21 Eylül'de PayDay 3 ve 29 Eylül'de Cocoon oyuncular ile buluşacak.

    Ayrıca Eylül ayında platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Eylül ortasında listenin tekrar güncellenmesi bekleniyor. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

    • Starfield (Erken Erişim-Starfield Premium Edition Upgrade) (Konsol, PC, Bulut) - 1 Eylül
    • Gris – (Konsol, PC, Bulut) - 5 Eylül
    • Starfield – (Konsol, PC, Bulut) - 6 Eylül
    • Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül
    • Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül
    • Payday 3 – ((Konsol, PC, Bulut)) - 21 Eylül
    • Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gre sınavı örneği shaco replikleri trafik çevirme whatsapp grubu enpara birikim hesabı yorumları motor suyu fazla olursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız