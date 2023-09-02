Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu! Eylül 2023

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında Microsoft, Game Pass kütüphanesine Celeste, A Short Hike, Limbo, Airborne Kingdom, Broforce Forever, Everspace 2, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre ve Sea of Stars dahil olmak üzere 10 yeni oyun eklenmişti.
Bu ay için paylaşılan listede ise Eylül sonuna kadar Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Starfield, Premium Edition Upgrade satın alan kullanıcılar için erişime açılırken, 5 Eylül'de Gris, 6 Eylül'de Starfield tam sürüm, 19 Eylül'de Lies of P, 20 Eylül'de Party Animals, 21 Eylül'de PayDay 3 ve 29 Eylül'de Cocoon oyuncular ile buluşacak.
Ayrıca Eylül ayında platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Eylül ortasında listenin tekrar güncellenmesi bekleniyor. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:
- Starfield (Erken Erişim-Starfield Premium Edition Upgrade) (Konsol, PC, Bulut) - 1 Eylül
- Gris – (Konsol, PC, Bulut) - 5 Eylül
- Starfield – (Konsol, PC, Bulut) - 6 Eylül
- Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül
- Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül
- Payday 3 – ((Konsol, PC, Bulut)) - 21 Eylül
- Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.