Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı

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Microsoft’un Google Stadia ve GeForce Now ile rakip olacak xCloud bulut oyun servisi masa üstünde ve mobilde hazırlıklarını sürdürüyor. Android tarafında işler yolunda giderken iOS tarafında sıkıntılar var.

Microsoft şikayetçi

Xbox Game Pass Ultimate aboneliği içerisinde yer alacak olan xCloud hizmeti Eylül ayının ortasında Android cihazları için kullanıma sunulacak. Hali hazırda 100 civarı oyunla deneme süreci devam ederken Galaxy Note 20 için de bir abonelik paketi olacağı gündeme gelmişti.

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iOS tarafında ise bir süredir devam eden test süreci aniden kesildi ve 90 gün güncelleme gelmeyince de Apple TestFlight kuralları gereğince uygulama yayından kaldırıldı. Microsoft tüm platformlara hizmeti getirmek için çalıştığını ifade etse de perde arkasında farklı konular var.

Apple’ın uygulama içi satın alma ve aboneliklerden hali hazırda yüzde 30 kesinti yapması önemli bir eksi faktör. Diğer taraftan bulut hizmetlerinin de mutlaka cihaz üzerinde tam bir şekilde çalışması isteniyor. Google Stadia ve GeForce Now da bu iki faktörden olumsuz etkileniyor.

Microsoft’un geçtiğimiz günlerde Senatoya App Store’u şikayet etmesi ve ağır kurallarını eleştirmesi aslında bunun işaretçisiydi. Microsoft’un yoluna devam edebilmesi için kuralların esnemesi şart ancak Apple buna ne kadar izin verecek merak konusu.

https://www.engadget.com/microsofts-x-cloud-reportedly-stalled-on-ios-by-apple-restrictive-policies-114445837.html

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