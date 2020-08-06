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    Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı

    iOS tarafında beta çalışmalarını sürdüren Microsoft xCloud bulut oyun hizmeti, App Store tarafından uygulanan bazı katı kurallar nedeniyle çıkışını geciktirecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı
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    Microsoft’un Google Stadia ve GeForce Now ile rakip olacak xCloud bulut oyun servisi masa üstünde ve mobilde hazırlıklarını sürdürüyor. Android tarafında işler yolunda giderken iOS tarafında sıkıntılar var.

    Microsoft şikayetçi

    Xbox Game Pass Ultimate aboneliği içerisinde yer alacak olan xCloud hizmeti Eylül ayının ortasında Android cihazları için kullanıma sunulacak. Hali hazırda 100 civarı oyunla deneme süreci devam ederken Galaxy Note 20 için de bir abonelik paketi olacağı gündeme gelmişti.

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    iOS tarafında ise bir süredir devam eden test süreci aniden kesildi ve 90 gün güncelleme gelmeyince de Apple TestFlight kuralları gereğince uygulama yayından kaldırıldı. Microsoft tüm platformlara hizmeti getirmek için çalıştığını ifade etse de perde arkasında farklı konular var.

    Apple’ın uygulama içi satın alma ve aboneliklerden hali hazırda yüzde 30 kesinti yapması önemli bir eksi faktör. Diğer taraftan bulut hizmetlerinin de mutlaka cihaz üzerinde tam bir şekilde çalışması isteniyor. Google Stadia ve GeForce Now da bu iki faktörden olumsuz etkileniyor.

    Microsoft’un geçtiğimiz günlerde Senatoya App Store’u şikayet etmesi ve ağır kurallarını eleştirmesi aslında bunun işaretçisiydi. Microsoft’un yoluna devam edebilmesi için kuralların esnemesi şart ancak Apple buna ne kadar izin verecek merak konusu.



    https://www.engadget.com/microsofts-x-cloud-reportedly-stalled-on-ios-by-apple-restrictive-policies-114445837.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hksdejavu (Kaan ) 2 hf. (düzenlendi)
    Biz de firma olarak ayni kurallara tabiyiz. Sistemin Limitleri ve kurallar belli. Senin is modelini karsilamiyorsa girmeyeceksin. Veya sesini cikartacaksan sisteme karsi cikartacaksin, kendine ayricalik istemeyeceksin. Buyuk firmalar bu tip ayricaliklar alarak haksiz rekabete neden oluyor. Bazi seylerden biz de muzdaribiz ama bu konular firma ozelinde degistirilmemeli.







    AppStoreda da Play Storeda da herkesin muzdarip oldugu bir konu %30 komisyon olayi. Arada buyuk firmalar buna laf ediyor ama kendi ozellerinde konusuyorlar. Orta ve kucuk gelistiricilerin sesi duyulmuyor zaten.
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    AirSupport (SK ) 2 hf. hksdejavu
    Her zaman geliştirici desteklenmeli bunun yanındayım ama Microsoft ile bağımsız geliştiricileri bir tutmak mantıklı değil.



    XCloud kullanmak istiyorum mesela ben iPad’de, eğer ben IOS tarafında bu hizmeti kullanamayacaksam gider android bir cihaz almak durumunda kalacağım. Apple’a eksi bir maali kayıp bu.



    Bu yüzden App Store kan emiciliği ya hepten bırakmalı ya da böyle büyük bütçeli firmalar için esnetmeli.
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    435 2 hf.
    Boş laf. Çek office ‘i kes her türlü desteğini şikayet etme. :)
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