Microsoft yanıtladı: Activision satın alımı Game Pass'e zam getirecek mi?

Microsoft doğruladı: Fiyatlar değişmeyecek
Bildiğiniz üzere Activision Blizzard anlaşması, Sony'nin ve düzenleyici kurumların itirazları nedeniyle halen sonuçlanmadı. Öyle ki 2023 mali yılının sonunda tamamlacağı söylenen anlaşma, FTC'nin ihtiyati tedbir talebi üzerine ertelendi. Bu noktada FTC ise, Diablo IV'ün satış başarısı, bulut oyunları ve perakende satışlarla ilgili endişelerini dile getirmişti.
Öte yandan FTC'nin talebi, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların eklenmesi durumunda Game Pass fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği yönündeki soruları da beraberinde getirdi. Microsoft'un ihtiyati tedbir yönelik yaptığı savunmada ise, bu sorular yanıt buldu diyebiliriz. Microsoft avukatları, satın alma temelinde herhangi bir fiyat artışının planlanmadığını söylüyor.
Bilmeyenler için günümüzde Game Pass, altı yıl önce piyasaya sunulduğundan bu yana Microsoft'un kapsayıcı oyun stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda yeni açıklama, sadece anlaşmanın yararına olsa da, fiyatların en azından bir süre için sabit kalacağını söyleyebiliriz.
Diğer tarafta ülkemizde ise farklı bir durum söz konusu olabilir. Zira Game Pass sayfasında gösterilen bir uyarı mesajına göre fiyatların yakın zamanda değişmesi bekleniyor. Ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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