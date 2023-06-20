Microsoft yanıtladı: Activision satın alımı Game Pass'e zam getirecek mi?

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almak için çığır açan 68.7 milyar dolarlık yatırımını duyurdu. Bu anlaşma ise hem Game Pass fiyatları hem de Call of Duty'nin geleceğine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi. Son olarak dava dosyalarında, Game Pass fiyatlarına yönelik önemli bilgiler ortaya çıktı.

Microsoft doğruladı: Fiyatlar değişmeyecek

Bildiğiniz üzere Activision Blizzard anlaşması, Sony'nin ve düzenleyici kurumların itirazları nedeniyle halen sonuçlanmadı. Öyle ki 2023 mali yılının sonunda tamamlacağı söylenen anlaşma, FTC'nin ihtiyati tedbir talebi üzerine ertelendi. Bu noktada FTC ise, Diablo IV'ün satış başarısı, bulut oyunları ve perakende satışlarla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Öte yandan FTC'nin talebi, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların eklenmesi durumunda Game Pass fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği yönündeki soruları da beraberinde getirdi. Microsoft'un ihtiyati tedbir yönelik yaptığı savunmada ise, bu sorular yanıt buldu diyebiliriz. Microsoft avukatları, satın alma temelinde herhangi bir fiyat artışının planlanmadığını söylüyor.

Bilmeyenler için günümüzde Game Pass, altı yıl önce piyasaya sunulduğundan bu yana Microsoft'un kapsayıcı oyun stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda yeni açıklama, sadece anlaşmanın yararına olsa da, fiyatların en azından bir süre için sabit kalacağını söyleyebiliriz.

Xbox Game Pass Türkiye fiyatına zam gelebilir! İşte son tarih 4 gün önce eklendi

Diğer tarafta ülkemizde ise farklı bir durum söz konusu olabilir. Zira Game Pass sayfasında gösterilen bir uyarı mesajına göre fiyatların yakın zamanda değişmesi bekleniyor. Ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

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Microsoft yanıtladı: Game Pass fiyatlarına zam gelecek mi?