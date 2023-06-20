Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft yanıtladı: Activision satın alımı Game Pass'e zam getirecek mi?

    Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması kapsamında Game Pass fiyatlarına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Peki Game Pass fiyatları zamlanacak mı? İşte detaylar 
    Oy Ver
    Microsoft yanıtladı: Game Pass fiyatlarına zam gelecek mi? Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almak için çığır açan 68.7 milyar dolarlık yatırımını duyurdu. Bu anlaşma ise hem Game Pass fiyatları hem de Call of Duty'nin geleceğine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi. Son olarak dava dosyalarında, Game Pass fiyatlarına yönelik önemli bilgiler ortaya çıktı. 

    Microsoft doğruladı: Fiyatlar değişmeyecek

    Bildiğiniz üzere Activision Blizzard anlaşması, Sony'nin ve düzenleyici kurumların itirazları nedeniyle halen sonuçlanmadı. Öyle ki 2023 mali yılının sonunda tamamlacağı söylenen anlaşma, FTC'nin ihtiyati tedbir talebi üzerine ertelendi. Bu noktada FTC ise, Diablo IV'ün satış başarısı, bulut oyunları ve perakende satışlarla ilgili endişelerini dile getirmişti. 

    Öte yandan FTC'nin talebi, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların eklenmesi durumunda Game Pass fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği yönündeki soruları da beraberinde getirdi. Microsoft'un ihtiyati tedbir yönelik yaptığı savunmada ise, bu sorular yanıt buldu diyebiliriz. Microsoft avukatları, satın alma temelinde herhangi bir fiyat artışının planlanmadığını söylüyor.

    Bilmeyenler için günümüzde Game Pass, altı yıl önce piyasaya sunulduğundan bu yana Microsoft'un kapsayıcı oyun stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda yeni açıklama, sadece anlaşmanın yararına olsa da, fiyatların en azından bir süre için sabit kalacağını söyleyebiliriz.

    Diğer tarafta ülkemizde ise farklı bir durum söz konusu olabilir. Zira Game Pass sayfasında gösterilen bir uyarı mesajına göre fiyatların yakın zamanda değişmesi bekleniyor. Ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saat dilimi aygıt sınırlamaları yüzünden elle ayarlanamıyor terörist öldürmek suç mu bets10 güvenilir mi en iyi lpg markası 192.168.o.1.1 giriş yapamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A34 5G
    Samsung Galaxy A34 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız