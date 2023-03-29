Microsoft, yapay zeka destekli siber güvenlik asistanını tanıttı: Hacker'ların işi artık daha zor

Siber güvenliğin ChatGPT'si
OpenAI’ın ChatGPT botu Kasım ayında piyasaya çıktıktan sonra teknoloji dünyası hızla değişti. Farkında olalım veya olmayalım kullandığımız her şeye, öyle veya böyle yapay zekalar eklenme devam ediyor. Microsoft, OpenAI’a yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların sonucunda firmanın yapay zeka teknolojilerinde söz sahibi olmuş durumda. İlk olarak Bing ve Edge’e eklenen yapay zeka sonrasında Azure ve Office platformlarına getirildi. Şimdi ise Security Copilot olarak siber güvenlik alanına giriş yapılıyor.
Hızlı tespit ve müdahale
Microsoft, Security Copilot’un sürekli olarak öğrenen ve gelişen bir ürün olduğunun altını çiziyor. Öte yandan Security Copilot, halihazırda Microsoft içindeki mühendisler tarafından kullanılıyor. Microsoft Security Kurumsal Başkan Yardımcısı Vasu Jakkal, aracın 1000 uyarıyı saniyeler içinde işleyerek önemli olan bilgileri verebildiğini söylüyor.
Araç ayrıca, nasıl yapılacağını bilmeyen bir analist için kötü niyetli bir kod parçasına tersine mühendislik bile uygulayabilir. Bu tür bir yardım, uzmanları işe almakta zorlanan ve sonunda bazı alanlarda deneyimsiz çalışanları işe almak zorunda kalan şirketler için bir fark yaratabilir. Security Copilot, şu anda özel önizleme aracılığıyla kullanılabilir durumda. Ancak Microsoft, Security Copilot’un daha yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde ne kadara mal olacağın açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)