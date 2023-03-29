Microsoft, yapay zeka destekli siber güvenlik asistanını tanıttı: Hacker'ların işi artık daha zor

Tam Boyutta Gör Microsoft, siber güvenlik uzmanlarının kritik sorunları anlamalarına ve bunları düzeltmenin yollarını bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir chatbot duyurdu. Tanıtılan Security Copilot aracı, siber güvenlik ve ağ disiplinlerinde eğitilmiş ve trilyonlarca veri sinyaliyle donanmış bir model. Microsoft’a göre Security Copilot, herhangi bir güvenlik ekibinin erişimini, hızını ve etkinliğini önemli ölçüde artıracak.

Siber güvenliğin ChatGPT'si

OpenAI’ın ChatGPT botu Kasım ayında piyasaya çıktıktan sonra teknoloji dünyası hızla değişti. Farkında olalım veya olmayalım kullandığımız her şeye, öyle veya böyle yapay zekalar eklenme devam ediyor. Microsoft, OpenAI’a yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların sonucunda firmanın yapay zeka teknolojilerinde söz sahibi olmuş durumda. İlk olarak Bing ve Edge’e eklenen yapay zeka sonrasında Azure ve Office platformlarına getirildi. Şimdi ise Security Copilot olarak siber güvenlik alanına giriş yapılıyor.

Microsoft Security Copilot, OpenAI’ın en son çıkan dil modeli GPT-4′ten ve Microsoft’un kendi verilerini kullanarak oluşturduğu güvenliğe özel bir modelden oluşuyor. Sistem ayrıca müşterilerinin de güvenlik ortamını öğreniyor, biliyor ancak bunları eğitim verisi olarak kullanmıyor. Security Copilot, saldırılarla ilgili verileri ilişkilendirip özetleyerek, olaylara öncelik vererek ve çeşitli tehditleri zamanında ve hızlı bir şekilde düzeltmek için en iyi eylem planını önererek güvenlik ekiplerine yardımcı olacak. Ayrıca güvenlik olaylarını özetleyen bir PowerPoint slaytı bile oluşturabilir.

Hızlı tespit ve müdahale

Microsoft, kritik güvenlik açığını kapattı 2 gün önce eklendi

Microsoft, Security Copilot’un sürekli olarak öğrenen ve gelişen bir ürün olduğunun altını çiziyor. Öte yandan Security Copilot, halihazırda Microsoft içindeki mühendisler tarafından kullanılıyor. Microsoft Security Kurumsal Başkan Yardımcısı Vasu Jakkal, aracın 1000 uyarıyı saniyeler içinde işleyerek önemli olan bilgileri verebildiğini söylüyor.

Araç ayrıca, nasıl yapılacağını bilmeyen bir analist için kötü niyetli bir kod parçasına tersine mühendislik bile uygulayabilir. Bu tür bir yardım, uzmanları işe almakta zorlanan ve sonunda bazı alanlarda deneyimsiz çalışanları işe almak zorunda kalan şirketler için bir fark yaratabilir. Security Copilot, şu anda özel önizleme aracılığıyla kullanılabilir durumda. Ancak Microsoft, Security Copilot’un daha yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde ne kadara mal olacağın açıklamadı.

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