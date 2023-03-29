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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yapay zeka destekli siber güvenlik asistanını tanıttı: Hacker'ların işi artık daha zor

    OpenAI’ın GPT-4 modelinden ve Microsoft’un geliştirdiği güvenliğe özel bir modelden yararlanan Security Copilot, yapay zeka destekli siber güvenlik asistanı olarak duyuruldu.
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    Microsoft, yapay zeka destekli siber güvenlik asistanını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, siber güvenlik uzmanlarının kritik sorunları anlamalarına ve bunları düzeltmenin yollarını bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir chatbot duyurdu. Tanıtılan Security Copilot aracı, siber güvenlik ve ağ disiplinlerinde eğitilmiş ve trilyonlarca veri sinyaliyle donanmış bir model. Microsoft’a göre Security Copilot, herhangi bir güvenlik ekibinin erişimini, hızını ve etkinliğini önemli ölçüde artıracak.

    Siber güvenliğin ChatGPT'si

    OpenAI’ın ChatGPT botu Kasım ayında piyasaya çıktıktan sonra teknoloji dünyası hızla değişti. Farkında olalım veya olmayalım kullandığımız her şeye, öyle veya böyle yapay zekalar eklenme devam ediyor. Microsoft, OpenAI’a yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların sonucunda firmanın yapay zeka teknolojilerinde söz sahibi olmuş durumda. İlk olarak Bing ve Edge’e eklenen yapay zeka sonrasında Azure ve Office platformlarına getirildi. Şimdi ise Security Copilot olarak siber güvenlik alanına giriş yapılıyor.

    Microsoft Security Copilot, OpenAI’ın en son çıkan dil modeli GPT-4′ten ve Microsoft’un kendi verilerini kullanarak oluşturduğu güvenliğe özel bir modelden oluşuyor. Sistem ayrıca müşterilerinin de güvenlik ortamını öğreniyor, biliyor ancak bunları eğitim verisi olarak kullanmıyor. Security Copilot, saldırılarla ilgili verileri ilişkilendirip özetleyerek, olaylara öncelik vererek ve çeşitli tehditleri zamanında ve hızlı bir şekilde düzeltmek için en iyi eylem planını önererek güvenlik ekiplerine yardımcı olacak. Ayrıca güvenlik olaylarını özetleyen bir PowerPoint slaytı bile oluşturabilir.

    Hızlı tespit ve müdahale 

    Microsoft, Security Copilot’un sürekli olarak öğrenen ve gelişen bir ürün olduğunun altını çiziyor. Öte yandan Security Copilot, halihazırda Microsoft içindeki mühendisler tarafından kullanılıyor. Microsoft Security Kurumsal Başkan Yardımcısı Vasu Jakkal, aracın 1000 uyarıyı saniyeler içinde işleyerek önemli olan bilgileri verebildiğini söylüyor.

    Araç ayrıca, nasıl yapılacağını bilmeyen bir analist için kötü niyetli bir kod parçasına tersine mühendislik bile uygulayabilir. Bu tür bir yardım, uzmanları işe almakta zorlanan ve sonunda bazı alanlarda deneyimsiz çalışanları işe almak zorunda kalan şirketler için bir fark yaratabilir. Security Copilot, şu anda özel önizleme aracılığıyla kullanılabilir durumda. Ancak Microsoft, Security Copilot’un daha yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde ne kadara mal olacağın açıklamadı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 1 saat önce

    daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 3 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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