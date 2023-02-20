Microsoft, yapay zeka destekli yeni Bing’in mobil sürümünü yayınladı

Tam Boyutta Gör Microsoft, mobil cihazlar için yeni ChatGPT destekli Bing kullanıcı arayüzünü kullanıma alıyor. Öte yandan akıllı arama motorunun ilk kullanıcıları, Bing'in mobil sürümünü saatler önce gördüklerini ancak henüz tam olarak işlevsel olmadığını söylüyor.

Microsoft, Bing'in masaüstü sürümünde başlayan ilk test süreciyle birliket yeni Bing'i sürekli olarak geliştiriyor. Yeni Bing hâlâ bekleme listesindeki test kullanıcılarıyla sınırlı olmasına rağmen yazılım devi, süreci mobil platformlara yayıyor.

Yapay zeka destekli Bing, mobile geliyor

Bing’in mobil versiyonundan paylaşılan ekran görüntüleri, arama motorunun tamamıyla mobil için optimize edildiğini gösteriyor. Sohbet kısmı ve normal Arama kısmı, masaüstündeki gibi birbirinden ayrı durumda. Ayrıca eller serbest modu için de bir mikrofon desteği getirilmiş. İlginç bir şekilde, kullanıcılar tarafından paylaşılan bazı ekran görüntüleri mobil Bing sohbet robotunun "ton" ayarına sahip olduğunu gösteriyor. Bahsi geçen ton ayarları "Daha Yaratıcı", "Daha Dengeli" ve "Daha Kesin" olarak ifade ediliyor ve verilen yanıtların tarzını değiştiriyor.

Sohbet uzadıkça Microsoft’un yeni Bing’i yoldan çıkıyor 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Yeni Bing ve içerisine eklenen yapay zeka şimdiden büyük bir ilgi oluşturmuş durumda. Her ne kadar agresif, yanlış ve istenmeyen bazı cevaplar veriyor olsa da Bing’ın yapay zekası temel alınan ChatGPT’den daha sezgisel. Microsoft, sorunların tamamının farkında ve günlük olarak sisteme güncellemeler getiriyor. Son yapılan güncellemede bir oturumda maksimum 5 sorgu ve günlük 50 soru limiti getirildi. Zira uzun sohbet oturumlarında Bing’in yapay zekası istenmeyen şekilde cevaplara verebiliyordu.t

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Microsoft, yapay zekalı yeni Bing’in mobil sürümünü yayınladı