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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yapay zeka destekli yeni Bing’in mobil sürümünü yayınladı

    Microsoft, yapay zeka destekli akıllı arama motoru Bing’in mobil versiyonunu yayınlamaya başladı. Şimdilik sınırlı test kullanıcılarının erişebildiği mobil Bing, yeni özelliklere sahip.
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    microsoft bing mobile Tam Boyutta Gör
    Microsoft, mobil cihazlar için yeni ChatGPT destekli Bing kullanıcı arayüzünü kullanıma alıyor. Öte yandan akıllı arama motorunun ilk kullanıcıları, Bing'in mobil sürümünü saatler önce gördüklerini ancak henüz tam olarak işlevsel olmadığını söylüyor.

    Microsoft, Bing'in masaüstü sürümünde başlayan ilk test süreciyle birliket yeni Bing'i sürekli olarak geliştiriyor. Yeni Bing hâlâ bekleme listesindeki test kullanıcılarıyla sınırlı olmasına rağmen yazılım devi, süreci mobil platformlara yayıyor.

    Yapay zeka destekli Bing, mobile geliyor

    Bing’in mobil versiyonundan paylaşılan ekran görüntüleri, arama motorunun tamamıyla mobil için optimize edildiğini gösteriyor. Sohbet kısmı ve normal Arama kısmı, masaüstündeki gibi birbirinden ayrı durumda. Ayrıca eller serbest modu için de bir mikrofon desteği getirilmiş. İlginç bir şekilde, kullanıcılar tarafından paylaşılan bazı ekran görüntüleri mobil Bing sohbet robotunun "ton" ayarına sahip olduğunu gösteriyor. Bahsi geçen ton ayarları "Daha Yaratıcı", "Daha Dengeli" ve "Daha Kesin" olarak ifade ediliyor ve verilen yanıtların tarzını değiştiriyor.

    microsoft bing mobil Tam Boyutta Gör
    Yeni Bing ve içerisine eklenen yapay zeka şimdiden büyük bir ilgi oluşturmuş durumda. Her ne kadar agresif, yanlış ve istenmeyen bazı cevaplar veriyor olsa da Bing’ın yapay zekası temel alınan ChatGPT’den daha sezgisel. Microsoft, sorunların tamamının farkında ve günlük olarak sisteme güncellemeler getiriyor. Son yapılan güncellemede bir oturumda maksimum 5 sorgu ve günlük 50 soru limiti getirildi. Zira uzun sohbet oturumlarında Bing’in yapay zekası istenmeyen şekilde cevaplara verebiliyordu.t
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