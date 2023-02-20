Microsoft, yapay zeka destekli yeni Bing’in mobil sürümünü yayınladı

Microsoft, Bing'in masaüstü sürümünde başlayan ilk test süreciyle birliket yeni Bing'i sürekli olarak geliştiriyor. Yeni Bing hâlâ bekleme listesindeki test kullanıcılarıyla sınırlı olmasına rağmen yazılım devi, süreci mobil platformlara yayıyor.
Yapay zeka destekli Bing, mobile geliyor
Bing’in mobil versiyonundan paylaşılan ekran görüntüleri, arama motorunun tamamıyla mobil için optimize edildiğini gösteriyor. Sohbet kısmı ve normal Arama kısmı, masaüstündeki gibi birbirinden ayrı durumda. Ayrıca eller serbest modu için de bir mikrofon desteği getirilmiş. İlginç bir şekilde, kullanıcılar tarafından paylaşılan bazı ekran görüntüleri mobil Bing sohbet robotunun "ton" ayarına sahip olduğunu gösteriyor. Bahsi geçen ton ayarları "Daha Yaratıcı", "Daha Dengeli" ve "Daha Kesin" olarak ifade ediliyor ve verilen yanıtların tarzını değiştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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