Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft en son Salı yamasıyla yazılımlarındaki 121 güvenlik açığını kapattı

    Microsoft düzenli olarak yayınladığı Salı yamalarıyla yazılımlarındaki güvenlik açıklarını gideriyor. Yazılım devi Ağustos 2022 güncellemesi ile 17'si kritik olmak üzere 121 güvenlik açığını düzeltti.
    Oy Ver

    Microsoft, yazılımlarındaki 121 güvenlik açığını kapattı
    Tam Boyutta Gör

    Microsot her ayın ikinci Salı günü yayınladığı yama paketleriyle Windows ve diğer yazılımlarındaki açıkları kapatıyor. Bildiğiniz üzere dün Ağustos ayının ikinci Salı günüydü ve şirket her zaman yaptığı gibi yeni bir aylık güncelleme yayınladı.

    Microsoft geliştiricileri bu kez sıfır gün açıkları da dahil olmak üzere toplam 121 adet güvenlik açığını ortadan kaldırdı. Düzeltilen açıklardan 17'si uzaktan kod yürütülmesine veya ayrıcalık yükseltilmesine neden oldukları için "kritik" olarak sınıflandırılıyor.

    Microsoft, yazılımlarındaki 121 güvenlik açığını kapattı
    Tam Boyutta Gör

    İki sıfır gün güvenlik açığı düzeltildi

    Yazılım devi daha önce Microsoft Edge tarayıcısında 20 güvenlik açığını kapatmıştı. Bunların yukarıda bahsi geçen 121 güvenlik açığına dahil olmadığını hatırlatalım. Şirket ayrıca bu ay yayınladığı yama paketiyle iki sıfır gün güvenlik açığını da giderdi.

    Söz konusu açıklardan birinin aktif olarak kullanılan "DogWalk" olduğu belirtiliyor. Diğer sıfır gün güvenlik açığı ise CVE-2022-30134 kimlik numarasına sahip. Microsoft Exchange'i etkileyen bu açık saldırganın kurbanın e-postalarını okumasına olanak sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız