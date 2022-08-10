USB-C, AirPods'lara planlanandan daha erken gelebilir

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Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2023'te tüm AirPods modelleri için USB-C özellikli şarj kutularına geçiş yapacağını düşündüğünü söyledi. Daha önce piyasaya sürülecek olan yeni AirPods'larda ise şarj arayüzü ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak.

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Kuo bu sözleriyle sonbahardaki lansman etkinliklerinden birinde duyurulacak AirPods Pro 2'yi kast ediyor. Zira interente sızdırılan render görüntüleri bu yönde bir beklentiye girilmemesi gerektiğini ortaya koymuştu. Kablosuz kulaklık Lightning portunu kullanmaya devam edecek.

USB-C arayüzü 2024'te zorunlu olacak

Apple'ın USB-C özellikli şarj kutularını ayrı olarak da satabileceği düşünülüyor. Böylece Lightning arayüzünü bırakmak isteyen kullanıcılara bir seçenek sunacağı gibi bundan esktra para da kazanacak. Şirketin bu hamlesi Avrupa Birliği'nin yeni yasasına uyma konusunda atılmış erken bir adım olarak değerlendirilebilir.

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Bildiğiniz üzere 2024 sonbaharında üreticilerin akıllı telefonlarda, tabletlerde, dijital kameralarda, kablosuz kulaklıklarda, taşınabilir konsollarda ve diğer tüketici elektroniği cihazlarında USB-C kullanmalarını zorunlu kılacak bir yasa yürürlüğe girecek.

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