Ubisoft'un oyun abonelik hizmeti "yakında" Xbox'a geliyor

Tam Boyutta Gör Ubisoft’un oyun abonelik servisi Ubisoft Plus, Nisan ayı içinde Xbox konsollarına gelecek. Bu bilgi, geçtiğimiz günlerde Ubisoft’un yeni Avatar oyunu Avatar: Frontiers of Pandora’nın ön siparişlerinin yakında başlayacağını söyleyen Ubisoft sızıntıcısı “ScriptLeaksR6” tarafından paylaşıldı.

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Ubisoft Plus, Nisan ayında Xbox'ta

Veri madencileri de Xbox Mağazası’nda Ubisoft+ logolu görseller bulmuştu. Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Division 2 ve daha birçok oyunun dahil edildiği söyleniyor.

Ubisoft+, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelikleriyle PlayStation konsollarda zaten var. PS Plus aboneliğiyle gelen Ubisoft+ Klasikleri, popüler Ubisoft oyunlarının standart sürümlerine erişim imkanı veriyor.

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