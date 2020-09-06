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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak

    Yazılım devi Microsoft, yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracağı konusunda kullanıcılarını uyardı.
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    Tarayıcılar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak
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    Adobe ilk olarak Temmuz 2017'de Flash desteğini sona erdirdiğini duyurmuştu. Daha sonra tüm İnternet tarayıcıları geliştiricileri bu teknolojiyi artık desteklemeyeceklerini açıklamışlardı ve bunlardan biri de Microsoft şirketiydi.

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    Bir yıl önce şirket, Flash desteğini tarayıcılarından kaldırma sözü vermişti ancak planlar yeni yeni uygulamaya konmaya başlandı. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre şirket tüm tarayıcılarındaki Adobe Flash desteğini yıl sonuna kadar kaldıracak. Bu da şirketin, Flash destekli Internet Explorer 11, Edge Legacy ve Edge Chromium tarayıcılarında artık bu teknolojinin çalışmayacağı anlamına geliyor.

    Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak
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    Farklı yollarla kullanılabilecek

    Bu eski teknolojiden yararlanmaya çalışan kullanıcıların ise bazı zorlukları aşması ve Flash eklentisini Edge'in IE modunda yüklemeleri gerekecek. Adobe'nin eklentiyi yalnızca kurumsal kullanıcılar için sunacağını da belirtmemiz gerek.

    Flash Player'ın tüm modern tarayıcılarda bir süredir varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştı. Dolayısı ile bu yıl Flash teknolojisine yönelik destek eksikliğinden dolayı herhangi bir uyumluluk sorunuyla karşılaşmadıysanız, Microsoft'un bu uygulaması sizi pek etkilemeyecektir.



    https://www.neowin.net/news/microsoft-once-again-warns-of-adobe-flash-removal-from-edge-by-the-end-of-the-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    soneday (Soner Çakır) 4 gün en beğenilen
    10 senedir kaldırılıyor deniyor
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    yerine ne kullanacaz ki
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    özgürbarıs 3 gün
    artık kaldırsalar da kurtulsak. Bir türlü kaldıramadılar
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    monacomen 4 gün
    Nedir acaba Flash ile alıp veremedikleri Adobe'a çok mu telif ödüyorlar kullanım için?
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    nForcer (Ömer Yiğit) 3 gün monacomen
    HTML5 tabanlı siteler zaman içinde yaygınlaştığı için Flash'ın kullanım ömrü doldu. Flash artık potansiyel güvenlik açıkları taşıyor. Bu nedenle Flash desteği kaldırılmak isteniyor.
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    soneday (Soner Çakır) 4 gün en beğenilen
    10 senedir kaldırılıyor deniyor
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 5 gün
    şu i11 i de windows 10 dan kaldırsa sadece edge chromium olsa.keşke o da olmasa.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün Tolgá
    Keşke Microsoft'ta olmasa, hatta Dünya'da olmasa.
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