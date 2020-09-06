Microsoft yıl sonuna kadar tüm tarayıcılarından Adobe Flash desteğini kaldıracak

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Adobe ilk olarak Temmuz 2017'de Flash desteğini sona erdirdiğini duyurmuştu. Daha sonra tüm İnternet tarayıcıları geliştiricileri bu teknolojiyi artık desteklemeyeceklerini açıklamışlardı ve bunlardan biri de Microsoft şirketiydi.

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Bir yıl önce şirket, Flash desteğini tarayıcılarından kaldırma sözü vermişti ancak planlar yeni yeni uygulamaya konmaya başlandı. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre şirket tüm tarayıcılarındaki Adobe Flash desteğini yıl sonuna kadar kaldıracak. Bu da şirketin, Flash destekli Internet Explorer 11, Edge Legacy ve Edge Chromium tarayıcılarında artık bu teknolojinin çalışmayacağı anlamına geliyor.

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Farklı yollarla kullanılabilecek

Bu eski teknolojiden yararlanmaya çalışan kullanıcıların ise bazı zorlukları aşması ve Flash eklentisini Edge'in IE modunda yüklemeleri gerekecek. Adobe'nin eklentiyi yalnızca kurumsal kullanıcılar için sunacağını da belirtmemiz gerek.

Flash Player'ın tüm modern tarayıcılarda bir süredir varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştı. Dolayısı ile bu yıl Flash teknolojisine yönelik destek eksikliğinden dolayı herhangi bir uyumluluk sorunuyla karşılaşmadıysanız, Microsoft'un bu uygulaması sizi pek etkilemeyecektir.

https://www.neowin.net/news/microsoft-once-again-warns-of-adobe-flash-removal-from-edge-by-the-end-of-the-year

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