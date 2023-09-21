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    Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook logosunu değiştirdi

    Aylık 3 milyar kişi tarafından kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, kısa bir süre önce logosunu değiştirdi. Yeni logo, eski logoya göre biraz daha mavi.
    Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook logosunu değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Meta, Facebook'un "kimlik sistemini" güncelliyor. Aylık 3 milyar kişi tarafından kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, kısa bir süre önce logosunu değiştirdi. Ancak yapılan değişiklik ilk bakışta fark edilemeyebilir. Hemen üstteki görselin solunda eski logoyu ve sağında ise yeni logoyu görebilirsiniz. Yeni logo artık biraz daha mavi ve “f” harfinde bazı ince değişikliklere sahip.

    Facebook'un yeni logosu

    Facebook tarafından yapılan açıklamada değişiklikten "Facebook'un temel mavi renginin daha kendinden emin bir ifadesi" şekliyle bahsediliyor. Bu, logonun daha koyu mavi olduğunu söylemenin bir başka yolu. Öte yandan elbette Meta'nın Facebook logosunu tamamen yeniden tasarlamak yerine sadece biraz değiştirmesi mantıklı. Meta, platformun her gün dudak uçuklatan 2 milyar günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu, yani herhangi bir görsel değişikliğin çok sayıda insan tarafından görüleceğini söylüyor.

    Meta’nın yapmış olduğu tek değişiklik logo değil. Yazı biçiminde, renk paletinde ve hareketli reaksiyonlarda de irili ufaklı değişiklikler yapıldı. Ancak Meta, bu değişikliklerle yetinmeyecek zira daha fazla değişiklik planlanıyor. Meta, bloğunda yer alan güncellemeleri platform için "yenilenmiş bir kimlik sisteminin ilk aşaması" olarak tanımlıyor. Bu nedenle Facebook’ta daha fazla tasarımsal değişikliğin geleceğine işaret ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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