Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Meta, Facebook'un "kimlik sistemini" güncelliyor. Aylık 3 milyar kişi tarafından kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, kısa bir süre önce logosunu değiştirdi. Ancak yapılan değişiklik ilk bakışta fark edilemeyebilir. Hemen üstteki görselin solunda eski logoyu ve sağında ise yeni logoyu görebilirsiniz. Yeni logo artık biraz daha mavi ve “f” harfinde bazı ince değişikliklere sahip.

Facebook'un yeni logosu

Facebook tarafından yapılan açıklamada değişiklikten "Facebook'un temel mavi renginin daha kendinden emin bir ifadesi" şekliyle bahsediliyor. Bu, logonun daha koyu mavi olduğunu söylemenin bir başka yolu. Öte yandan elbette Meta'nın Facebook logosunu tamamen yeniden tasarlamak yerine sadece biraz değiştirmesi mantıklı. Meta, platformun her gün dudak uçuklatan 2 milyar günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu, yani herhangi bir görsel değişikliğin çok sayıda insan tarafından görüleceğini söylüyor.

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Meta’nın yapmış olduğu tek değişiklik logo değil. Yazı biçiminde, renk paletinde ve hareketli reaksiyonlarda de irili ufaklı değişiklikler yapıldı. Ancak Meta, bu değişikliklerle yetinmeyecek zira daha fazla değişiklik planlanıyor. Meta, bloğunda yer alan güncellemeleri platform için "yenilenmiş bir kimlik sisteminin ilk aşaması" olarak tanımlıyor. Bu nedenle Facebook’ta daha fazla tasarımsal değişikliğin geleceğine işaret ediliyor.

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Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook logosunu değiştirdi