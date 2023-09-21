Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook logosunu değiştirdi

Facebook'un yeni logosu
Facebook tarafından yapılan açıklamada değişiklikten "Facebook'un temel mavi renginin daha kendinden emin bir ifadesi" şekliyle bahsediliyor. Bu, logonun daha koyu mavi olduğunu söylemenin bir başka yolu. Öte yandan elbette Meta'nın Facebook logosunu tamamen yeniden tasarlamak yerine sadece biraz değiştirmesi mantıklı. Meta, platformun her gün dudak uçuklatan 2 milyar günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu, yani herhangi bir görsel değişikliğin çok sayıda insan tarafından görüleceğini söylüyor.
Meta’nın yapmış olduğu tek değişiklik logo değil. Yazı biçiminde, renk paletinde ve hareketli reaksiyonlarda de irili ufaklı değişiklikler yapıldı. Ancak Meta, bu değişikliklerle yetinmeyecek zira daha fazla değişiklik planlanıyor. Meta, bloğunda yer alan güncellemeleri platform için "yenilenmiş bir kimlik sisteminin ilk aşaması" olarak tanımlıyor. Bu nedenle Facebook’ta daha fazla tasarımsal değişikliğin geleceğine işaret ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.