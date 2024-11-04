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    Anlık Bildirim

    Nvidia kullanıcıları dikkat: Ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi

    Nvidia'nın son paylaştığı bildirime göre ekran kartı sürücülerinde ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmiş durumda. Nvidia, kullanıcıların hızlıca güncelleme yapmalarını öneriyor.
    Milyonlarca Nvidia kullanıcısı tehlikede! Hemen güncelleyin Tam Boyutta Gör
    Nvidia, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen yeni bir güvenlik açığı konusunda uyarıda bulundu. Şirketin yayınladığı bir güvenlik bültenine göre toplamda sekiz adet güvenlik açığı tespit edildi ve bunların tamamı "yüksek" öneme sahip. Dolayısıyla sistem güvenliği için kullanıcıların acilen güncelleme yapması gerekiyor.

    Nvidia ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi

    Paylaşılan bilgilere göre söz konusu güvenlik açığı, saldırganların kullanıcı sistemlerine tam erişim sağlayabilmesine olanak tanıyor. Bu da kişisel verilerin okunması ve çalınması gibi önemli risklere sahip. Dahası GeForce GPU'lar dışında NVIDIA RTX, Quadro, NVS ve Tesla serilerinin de bu güvenlik açıklarından etkilendiği belirtiliyor.

    Nvidia, etkilenen modellerin listesi veya güvenlik açıklarının halihazırda kullanılıp kullanılmadığı yönünde herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların Windows için 566.03, Linux için 565.57.01, 550.127.05 ve 535.216.01, RTX, Quadro ve NVS ekran kartları içinse 566.03, 553.24 ve 538.95 sürücülerini yüklemelerini tavsiye ediyor. 

    Windows ve Linux için NVIDIA GPU Ekran Sürücüsü, ayrıcalıklı bir saldırganın izinleri yükseltmesine izin verebilecek bir güvenlik açığı içerir. Bu güvenlik açığının başarılı bir şekilde istismarı, kod yürütmeye, hizmet reddi, ayrıcalıkların yükseltilmesine, bilgi ifşasına ve veri kurcalamasına yol açabilir.

    Nvidia ekran kartı nasıl güncellenir? İşte adımları

    • Güncelleme için GeForce Experience uygulamasını da kullanabilirsiniz.
    • Manuel indirmek için Nvidia'nın resmi web sitesini ziyaret edin.
    • "Manuel Sürücü Araması" bölümüne gidin.
    • Ürün Kategorisi bölümünden bilgisayarınızda bulunan ekran kartını seçin.
    • WHQL sertifikalı güncel sürücüyü bulup indirin.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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