Nvidia kullanıcıları dikkat: Ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi

- Nvidia ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi
- Nvidia ekran kartı nasıl güncellenir? İşte adımları
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Nvidia ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi
Paylaşılan bilgilere göre söz konusu güvenlik açığı, saldırganların kullanıcı sistemlerine tam erişim sağlayabilmesine olanak tanıyor. Bu da kişisel verilerin okunması ve çalınması gibi önemli risklere sahip. Dahası GeForce GPU'lar dışında NVIDIA RTX, Quadro, NVS ve Tesla serilerinin de bu güvenlik açıklarından etkilendiği belirtiliyor.
Nvidia, etkilenen modellerin listesi veya güvenlik açıklarının halihazırda kullanılıp kullanılmadığı yönünde herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların Windows için 566.03, Linux için 565.57.01, 550.127.05 ve 535.216.01, RTX, Quadro ve NVS ekran kartları içinse 566.03, 553.24 ve 538.95 sürücülerini yüklemelerini tavsiye ediyor.
Windows ve Linux için NVIDIA GPU Ekran Sürücüsü, ayrıcalıklı bir saldırganın izinleri yükseltmesine izin verebilecek bir güvenlik açığı içerir. Bu güvenlik açığının başarılı bir şekilde istismarı, kod yürütmeye, hizmet reddi, ayrıcalıkların yükseltilmesine, bilgi ifşasına ve veri kurcalamasına yol açabilir.
Nvidia ekran kartı nasıl güncellenir? İşte adımları
- Güncelleme için GeForce Experience uygulamasını da kullanabilirsiniz.
- Manuel indirmek için Nvidia'nın resmi web sitesini ziyaret edin.
- "Manuel Sürücü Araması" bölümüne gidin.
- Ürün Kategorisi bölümünden bilgisayarınızda bulunan ekran kartını seçin.
- WHQL sertifikalı güncel sürücüyü bulup indirin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über