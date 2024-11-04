Nvidia kullanıcıları dikkat: Ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Nvidia, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen yeni bir güvenlik açığı konusunda uyarıda bulundu. Şirketin yayınladığı bir güvenlik bültenine göre toplamda sekiz adet güvenlik açığı tespit edildi ve bunların tamamı "yüksek" öneme sahip. Dolayısıyla sistem güvenliği için kullanıcıların acilen güncelleme yapması gerekiyor.

Nvidia ekran kartlarında yeni güvenlik açığı keşfedildi

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu güvenlik açığı, saldırganların kullanıcı sistemlerine tam erişim sağlayabilmesine olanak tanıyor. Bu da kişisel verilerin okunması ve çalınması gibi önemli risklere sahip. Dahası GeForce GPU'lar dışında NVIDIA RTX, Quadro, NVS ve Tesla serilerinin de bu güvenlik açıklarından etkilendiği belirtiliyor.

Nvidia, etkilenen modellerin listesi veya güvenlik açıklarının halihazırda kullanılıp kullanılmadığı yönünde herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların Windows için 566.03, Linux için 565.57.01, 550.127.05 ve 535.216.01, RTX, Quadro ve NVS ekran kartları içinse 566.03, 553.24 ve 538.95 sürücülerini yüklemelerini tavsiye ediyor.

Windows ve Linux için NVIDIA GPU Ekran Sürücüsü, ayrıcalıklı bir saldırganın izinleri yükseltmesine izin verebilecek bir güvenlik açığı içerir. Bu güvenlik açığının başarılı bir şekilde istismarı, kod yürütmeye, hizmet reddi, ayrıcalıkların yükseltilmesine, bilgi ifşasına ve veri kurcalamasına yol açabilir.

Nvidia ekran kartı nasıl güncellenir? İşte adımları

Güncelleme için GeForce Experience uygulamasını da kullanabilirsiniz.

uygulamasını da kullanabilirsiniz. Manuel indirmek için Nvidia'nın resmi web sitesini ziyaret edin.

"Manuel Sürücü Araması" bölümüne gidin.

Ürün Kategorisi bölümünden bilgisayarınızda bulunan ekran kartını seçin.

WHQL sertifikalı güncel sürücüyü bulup indirin.

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