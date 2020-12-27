Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor

Konsol oyuncuları için yayıncılık da önemli bir alan haline geldi. Farklı platformlarda oyunlarını yayınlamak isteyen oyuncular ilgili aktarım ekipmanlarına sahip olmak zorunda. GENKI: ShadowCast projesi bu konuda ilginç bir alternatif sunuyor.

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GENKI: ShadowCast özellikleri ve fiyatı

GENKI: ShadowCast tasarımı itibariyle USB belleğe benziyor. HDMI 2.0 girişi üzerinden konsollara takarak harici ekranlara görüntü aktarabiliyorsunuz. Cihaz uygulama desteği istediği için Windows veya macOS sistemler ile kullanılabiliyor. Yakın dönemde tarayıcı üzerinden de mobil sistemlerde kullanılabilecek.

Ayrıca Bkz. "Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor"

Cihazın arka kısmında USB Tip-C çıkışı var ve buradan bilgisayarlara bağlanıyor. Konsolunuzu bir bilgisayar ekranına aktarma veya yayın yapma ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. GENKI uygulaması oldukça az enerji harcıyor. Bunun yanında OSB, Xsplit gibi yazılımlarla da uyumlu. Cihaz Full HD 30fps veya HD 60fps aktarım yapabiliyor.

Konsollar haricinde görüntü çıkışı veren fotoğraf makinelerini de bir web kamera gibi kullanmanızı sağlıyor. Piyasadaki rakiplerine göre hem çok küçük hem de oldukça uygun fiyata gelecek. 39$ bağış isteyen GENKI: ShadowCast kısa sürede kat kat fazla bağış topladı. Mart ayında ürün dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/humanthings/genki-shadowcast

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