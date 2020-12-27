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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor

    GENKI: ShadowCast adındaki mini cihaz HDMI 2.0 ile konsollarınıza bağlanıyor ve Windows veya macOS sistemlerinize anlık olarak görüntü aktarmanızı sağlıyor.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Konsol oyuncuları için yayıncılık da önemli bir alan haline geldi. Farklı platformlarda oyunlarını yayınlamak isteyen oyuncular ilgili aktarım ekipmanlarına sahip olmak zorunda. GENKI: ShadowCast projesi bu konuda ilginç bir alternatif sunuyor.

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    GENKI: ShadowCast özellikleri ve fiyatı

    GENKI: ShadowCast tasarımı itibariyle USB belleğe benziyor. HDMI 2.0 girişi üzerinden konsollara takarak harici ekranlara görüntü aktarabiliyorsunuz. Cihaz uygulama desteği istediği için Windows veya macOS sistemler ile kullanılabiliyor. Yakın dönemde tarayıcı üzerinden de mobil sistemlerde kullanılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor"

    Cihazın arka kısmında USB Tip-C çıkışı var ve buradan bilgisayarlara bağlanıyor. Konsolunuzu bir bilgisayar ekranına aktarma veya yayın yapma ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. GENKI uygulaması oldukça az enerji harcıyor. Bunun yanında OSB, Xsplit gibi yazılımlarla da uyumlu. Cihaz Full HD 30fps veya HD 60fps aktarım yapabiliyor.

    Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor

    Konsollar haricinde görüntü çıkışı veren fotoğraf makinelerini de bir web kamera gibi kullanmanızı sağlıyor. Piyasadaki rakiplerine göre hem çok küçük hem de oldukça uygun fiyata gelecek. 39$ bağış isteyen GENKI: ShadowCast kısa sürede kat kat fazla bağış topladı. Mart ayında ürün dağıtıma başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/humanthings/genki-shadowcast Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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