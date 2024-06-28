Xiaomi yapay zekâ destekli çocuk saatini duyurdu

Mitu Kids Watch 7A özellikleri ve fiyatı
Mitu Kids Watch 7A çocuk akıllı saati güvenlik odaklı hazırlanmış bir ürün. 1.4 inçlik TFT ekrana sahip olan saatte 48MB RAM ve 256MB dahili kapasite yer alıyor. 4G LTE bağlantısı sunan cihaz özel batarya algoritması ile bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor.
GPS yongası 9 katmanlı bir konumlama sistemi sunarken yapay zekâ destek takip algoritması hassas iç mekân takibi de yapabiliyor. Saatte Çin’deki 4000 başlıca AVM ve tren istasyonunun konumu da mevcut. Saat takip verilerini 90 gün boyunca saklayabiliyor.
2MP çözünürlüğündeki kamerası görüntülü görüşme imkânı tanırken Xiaomi Ai dijital asistan farklı konularda çocuğunuza yardımcı olabiliyor. Ebeveyn kontrollü AliPay, mikro sohbet, fitness değerlerini takip saatin diğer özellikleri arasında. Mitu Kids Watch 7A çocuk akıllı saati 48$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.