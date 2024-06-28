Xiaomi yapay zekâ destekli çocuk saatini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Çocukların takibi her geçen gün ebeveynler için daha önemli hale gelirken, Xiaomi firması da güvenlik konusunda ebeveynlerin içini oldukça rahatlatacak yeni bir çocuk akıllı saati duyurdu. Mitu Kids Watch 7A rakipsiz.

Mitu Kids Watch 7A özellikleri ve fiyatı

Mitu Kids Watch 7A çocuk akıllı saati güvenlik odaklı hazırlanmış bir ürün. 1.4 inçlik TFT ekrana sahip olan saatte 48MB RAM ve 256MB dahili kapasite yer alıyor. 4G LTE bağlantısı sunan cihaz özel batarya algoritması ile bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor.

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GPS yongası 9 katmanlı bir konumlama sistemi sunarken yapay zekâ destek takip algoritması hassas iç mekân takibi de yapabiliyor. Saatte Çin’deki 4000 başlıca AVM ve tren istasyonunun konumu da mevcut. Saat takip verilerini 90 gün boyunca saklayabiliyor.

2MP çözünürlüğündeki kamerası görüntülü görüşme imkânı tanırken Xiaomi Ai dijital asistan farklı konularda çocuğunuza yardımcı olabiliyor. Ebeveyn kontrollü AliPay, mikro sohbet, fitness değerlerini takip saatin diğer özellikleri arasında. Mitu Kids Watch 7A çocuk akıllı saati 48$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Mitu Kids Watch 7A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı