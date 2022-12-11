MIUI 14 ile ekranınıza sanal evcil hayvan veya bitki ekleyebileceksiniz

Sanal hayvan veya bitki sahibi olabileceksiniz
İlk görsel özelleştirilebilir uygulama simgelerini gösteriyor: Yuvarlatılmış köşelere sahip geleneksel bir kare simge veya aynı yuvarlatılmış köşelere sahip dar bir dikdörtgen simge olarak temsil edilebileceklerini görebilirsiniz. Geliştiriciler, yeni uygulama simgelerinin telefon ekranındaki alanı daha iyi düzenlemeye yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca, simgeler artık daha parlak.
MIUI 14'teki bir başka yenilik de işin eğlence kısmı ile ilgili. Kullanıcılar artık ana ekranlarına ekleyebilecekleri sanal bir evcil hayvan veya sanal bir bitki ile ilgilenebilecekler. Tıpkı 90'lı yıllardaki Tamagotchi gibi. Ancak bu yeniliğin akıllı telefonun pilini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım