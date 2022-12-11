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    Anlık Bildirim

    MIUI 14 ile ekranınıza sanal evcil hayvan veya bitki ekleyebileceksiniz

    Xiaomi bir zamanların popüler oyuncağı Tamagotchi'yi geri getiriyor. Şirketin tanıtacağı yeni MUIU 14 arayüzü, ekrana sanal bir hayvan veya bitki eklemenize olanak sağlayacak.
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    MIUI 14 ile ekranınıza sanal evcil hayvan ekleyebileceksiniz
    Xiaomi bugün sadece yeni Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemilerini değil, aynı zamanda MIUI arayüzünün yeni bir sürümü olan MIUI 14'ü de piyasaya sürecek. Şirket lansman etkinliğinden önce yeni arayüzün bazı özelliklerini de gün yüzüne çıkardı.

    Sanal hayvan veya bitki sahibi olabileceksiniz

    İlk görsel özelleştirilebilir uygulama simgelerini gösteriyor: Yuvarlatılmış köşelere sahip geleneksel bir kare simge veya aynı yuvarlatılmış köşelere sahip dar bir dikdörtgen simge olarak temsil edilebileceklerini görebilirsiniz. Geliştiriciler, yeni uygulama simgelerinin telefon ekranındaki alanı daha iyi düzenlemeye yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca, simgeler artık daha parlak.

    MIUI 14'teki bir başka yenilik de işin eğlence kısmı ile ilgili. Kullanıcılar artık ana ekranlarına ekleyebilecekleri sanal bir evcil hayvan veya sanal bir bitki ile ilgilenebilecekler. Tıpkı 90'lı yıllardaki Tamagotchi gibi. Ancak bu yeniliğin akıllı telefonun pilini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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