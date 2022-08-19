Call of Duty Modern Warfare 2’nin hikâye modu bir hafta erken çıkış yapacak

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Satış rekorları kıran Call of Duty Modern Warfare (2019)’un devam oyunu, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Yılın en beklenen oyunlarından olan Modern Warfare 2, Activision’un önemli bir odağı olmaya devam ediyor. Firma, hayranlar için önemli bir duyuru yaptı.

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Hikâye modu bir hafta önce çıkış yapacak

28 Ekim’de çıkacak Call of Duty Modern Warfare 2, hayranlarını sevindirecek bir haber ile geliyor. Oyunu dijital platformlarda ön sipariş verenler, hikâye (singleplayer) moduna bir 20 Ekim’de erişim sağlayabilecek. Ancak bu fırsat, oyunu fiziksel olarak ön sipariş verenler için geçerli olmayacak.

Yıllardır çok oyuncu modlarına öncelik veren Call of Duty oyuncuları, hikâye moduna erken erişim sağlayarak tek oyunculu modlara daha çok ilgi duymaya başlayacaktır. Activision, 15 Eylül’de düzenleyeceği Call of Duty ekinliğinde oyun hakkında daha detaylı bilgiler verecek. Ayrıca yıl bitmeden Warzone 2 ve Warzone Mobil’in de çıkış yapması bekleniyor.

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Modern Warfare 2'nin tek kişilik modu erken erişime açılacak