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    GeForce RTX 5090'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak

    Chiphell forumlarında yapılan tartışmalar, RTX 5090 ile ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Ekran kartı, selefinden çok daha yüksek saat hızına sahip olabilir. İşte detaylar...
    Nvidia RTX 5090'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. İlk etapta tanıtılacak GeForce RTX 5090 ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şimdi de Chiphell forumlarında, ekran kartının saat hızı ortaya çıktı. Bir önceki modelden 600 MHz daha yüksek saat hızlarına sahip olabilir. 

    3GHz üzeri hızlarda geliyor

    Kaçıranlar için daha önce RTX 5090'ın 448-bit bellek veri yolu kullanacağını belirten Panzerlied, şimdi de temel GPU frekansının RTX 4090'dan 600 MHz daha yüksek olacağını bildirdi. Bu da yaklaşık olarak 2.9 GHz temel frekans hızına işaret ediyor ve RTX 4090'ın 2.23 GHz'lik temel ve 2.52GHz boost frekansından önemli ölçüde daha yüksek.

    Nvidia RTX 5090'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Şu an için Blackwell GPU'ların saat hızlarını nasıl yönettiği kesinleşmiş değil. Ancak sızıntı doğrulandığı takdirde, bir sonraki amiral gemisinde 3 GHz ve üzerine çıkıldığını görebiliriz. Daha önceki raporlara göre RTX 5090, 448-bit bellek veri yolunda 28GB GDDR7 bellekle tanıtılacak. Bu konfigürasyonda ise 1.5 TB/s'lik bant genişliği sunulacak ve RTX 4090'a göre %50'lik bir artış söz konusu.

    RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler halen oldukça sınırlı. Ancak söylentilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor. Üstelik gelişmeler bununla da sınırlı değil. RTX 50 serisiyle birlikte DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Nvidia’nın yeni DLSS sürümünü mevcut nesle getirmesi pek olası durmuyor. 

    GeForce RTX 5090 beklenen özellikler

    • GPU: GB202
    • Bellek: 28GB GDDR7 448-bit 28 Gbps
    • Temel Frekans: 2.9 GHz
    • Boost Frekans: ?
    • Duyuru: 2024 Sonu
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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