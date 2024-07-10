GeForce RTX 5090'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak

3GHz üzeri hızlarda geliyor
Kaçıranlar için daha önce RTX 5090'ın 448-bit bellek veri yolu kullanacağını belirten Panzerlied, şimdi de temel GPU frekansının RTX 4090'dan 600 MHz daha yüksek olacağını bildirdi. Bu da yaklaşık olarak 2.9 GHz temel frekans hızına işaret ediyor ve RTX 4090'ın 2.23 GHz'lik temel ve 2.52GHz boost frekansından önemli ölçüde daha yüksek.
RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler halen oldukça sınırlı. Ancak söylentilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor. Üstelik gelişmeler bununla da sınırlı değil. RTX 50 serisiyle birlikte DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Nvidia’nın yeni DLSS sürümünü mevcut nesle getirmesi pek olası durmuyor.
GeForce RTX 5090 beklenen özellikler
- GPU: GB202
- Bellek: 28GB GDDR7 448-bit 28 Gbps
- Temel Frekans: 2.9 GHz
- Boost Frekans: ?
- Duyuru: 2024 Sonu
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.