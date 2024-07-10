GeForce RTX 5090'ın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. İlk etapta tanıtılacak GeForce RTX 5090 ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şimdi de Chiphell forumlarında, ekran kartının saat hızı ortaya çıktı. Bir önceki modelden 600 MHz daha yüksek saat hızlarına sahip olabilir.

3GHz üzeri hızlarda geliyor

Kaçıranlar için daha önce RTX 5090'ın 448-bit bellek veri yolu kullanacağını belirten Panzerlied, şimdi de temel GPU frekansının RTX 4090'dan 600 MHz daha yüksek olacağını bildirdi. Bu da yaklaşık olarak 2.9 GHz temel frekans hızına işaret ediyor ve RTX 4090'ın 2.23 GHz'lik temel ve 2.52GHz boost frekansından önemli ölçüde daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Şu an için Blackwell GPU'ların saat hızlarını nasıl yönettiği kesinleşmiş değil. Ancak sızıntı doğrulandığı takdirde, bir sonraki amiral gemisinde 3 GHz ve üzerine çıkıldığını görebiliriz. Daha önceki raporlara göre RTX 5090, 448-bit bellek veri yolunda 28GB GDDR7 bellekle tanıtılacak. Bu konfigürasyonda ise 1.5 TB/s'lik bant genişliği sunulacak ve RTX 4090'a göre %50'lik bir artış söz konusu.

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RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler halen oldukça sınırlı. Ancak söylentilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor. Üstelik gelişmeler bununla da sınırlı değil. RTX 50 serisiyle birlikte DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Nvidia’nın yeni DLSS sürümünü mevcut nesle getirmesi pek olası durmuyor.

GeForce RTX 5090 beklenen özellikler

GPU: GB202

GB202 Bellek: 28GB GDDR7 448-bit 28 Gbps

28GB GDDR7 448-bit 28 Gbps Temel Frekans: 2.9 GHz

2.9 GHz Boost Frekans: ?

? Duyuru: 2024 Sonu

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