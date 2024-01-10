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    Mojawa kulaklık beraberinde yapay zekâ koçunu da getiriyor

    Mojawa HaptiFit Terra kemik iletimli kablosuz kulaklık, barındırdığı yapay zekâ koçu sayesinde kullanıcının sürekli olarak hedefinde kalmasına yardımcı oluyor.  
    Mojawa HaptiFit Terra özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte artık insanlar da günlük hayatında sık sık üretken asistanlara yer vermeye başladı. Mojawa markası yeni kulaklıklarında akıllı koç teknolojisini sunuyor.

    Mojawa HaptiFit Terra özellikleri ve fiyatı

    Kemik iletimi kulaklıklar geliştiren Mojawa, CES 2024 fuarına yenilikçi bir ürünü ile geliyor. Mojawa HaptiFit Terra kablosuz kulaklıklar, barındırdığı dijital koç ile kullanıcısını sürekli oyunun içerisinde tutmayı amaçlıyor.

    Akıllı koç kullanıcıya özelleştirilmiş antrenman programları hazırlarken titreşimli bildirimler ile programa ne kadar uyduğunu söyleyebiliyor. Fitness takibi yapabilen kulaklık nabız yükseldiğinde de kullanıcısını uyarıyor.

    32GB depolaması olan kulaklık 8 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Pparlak ışıkları sayesinde gece kullanımına da uygun olan kulaklık dokunmatik yüzeylere sahip. Mojawa HaptiFit Terra kablosuz kulaklık 200$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 8 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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