Mojawa kulaklık beraberinde yapay zekâ koçunu da getiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte artık insanlar da günlük hayatında sık sık üretken asistanlara yer vermeye başladı. Mojawa markası yeni kulaklıklarında akıllı koç teknolojisini sunuyor.

Mojawa HaptiFit Terra özellikleri ve fiyatı

Kemik iletimi kulaklıklar geliştiren Mojawa, CES 2024 fuarına yenilikçi bir ürünü ile geliyor. Mojawa HaptiFit Terra kablosuz kulaklıklar, barındırdığı dijital koç ile kullanıcısını sürekli oyunun içerisinde tutmayı amaçlıyor.

İlginç kablosuz kulaklık Duopone 4 gün önce eklendi

Akıllı koç kullanıcıya özelleştirilmiş antrenman programları hazırlarken titreşimli bildirimler ile programa ne kadar uyduğunu söyleyebiliyor. Fitness takibi yapabilen kulaklık nabız yükseldiğinde de kullanıcısını uyarıyor.

32GB depolaması olan kulaklık 8 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Pparlak ışıkları sayesinde gece kullanımına da uygun olan kulaklık dokunmatik yüzeylere sahip. Mojawa HaptiFit Terra kablosuz kulaklık 200$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Mojawa HaptiFit Terra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı