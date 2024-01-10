Mojawa kulaklık beraberinde yapay zekâ koçunu da getiriyor

Mojawa HaptiFit Terra özellikleri ve fiyatı
Kemik iletimi kulaklıklar geliştiren Mojawa, CES 2024 fuarına yenilikçi bir ürünü ile geliyor. Mojawa HaptiFit Terra kablosuz kulaklıklar, barındırdığı dijital koç ile kullanıcısını sürekli oyunun içerisinde tutmayı amaçlıyor.
Akıllı koç kullanıcıya özelleştirilmiş antrenman programları hazırlarken titreşimli bildirimler ile programa ne kadar uyduğunu söyleyebiliyor. Fitness takibi yapabilen kulaklık nabız yükseldiğinde de kullanıcısını uyarıyor.
32GB depolaması olan kulaklık 8 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Pparlak ışıkları sayesinde gece kullanımına da uygun olan kulaklık dokunmatik yüzeylere sahip. Mojawa HaptiFit Terra kablosuz kulaklık 200$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.