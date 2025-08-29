Sinemada bu hafta: Suçüstü, Kara Şövalye, Jaws (29 Ağustos 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime girerken Kara Şövalye, Jaws ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Suçüstü (Caught Stealing)
- Tür: Gerilim, Suç
- Yönetmen: Darren Aronofsky
- Oyuncular: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King
Bir zamanların beyzbol yıldızı Hank Thompson, sakin bir hayat sürerken, komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle kendini suçlularla dolu tehlikeli bir ağın ortasında bulur. Neden hedef alındığını bilmeden hayatta kalmaya çalışan Hank, geçmişin tozlu becerilerini gün yüzüne çıkarmak zorunda kalır.
2️⃣ Güller (The Roses)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Jay Roach
- Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon
Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.
3️⃣ Kara Şövalye (The Dark Knight)
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman
Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinin ikinci filmi olan Kara Şövalye, Gotham'ı tehdit eden Joker'i durdurmak için Batman'in verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor. Film, kahramanın ahlaki değerlerinin ve adalet anlayışının sınırlarını sorgularken, Heath Ledger'ın Joker karakterine hayat veren performansı, sonraki süper kötü karakterler için bir referans noktası belirliyor.
4️⃣ Jaws
- Tür: Gerilim, Korku, Macera
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
Long Island açıklarında devasa bir katil köpek balığı bir sahil topluluğunda kaos yaratınca, yerel polis şefi Brody, bir deniz biyoloğu olan Hooper ve deneyimli denizci Quint, bu korkunç canavarı avlamak için bir araya gelirler. Üçlü, hem kendi korkularıyla hem de köpek balığının amansız saldırılarıyla yüzleşirken, yazlıkçıların güvenliğini sağlamak için zamana karşı bir mücadele verirler.
5️⃣ Çıkış 8 (Exit 8)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Genki Kawamura
- Oyuncular: Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi, Naru Asanuma
Bir adam, kendisini bir yeraltı geçidinde kaybolmuş bulur ve gizemli bir "rehberin" peşinden gider. Ancak geçidin derinliklerine indikçe, ardı ardına garip olaylar yaşamaya başlar ve gerçeklik ile yanılsama arasındaki çizgi bulanıklaşır. Adam, bu esrarengiz mekanda sıkışıp kaldığını fark ederken, geçitten kaçıp kurtulup kurtulamayacağı belirsizliğini korur.
6️⃣ Aşk Tesadüfleri Sever
- Tür: Romantik, Drama
- Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
- Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Cezmi Baskın, Altan Erkekli
Deniz ve Özgür, hep özledikleri Ankara’dan kopmuş, İstanbul’da yolları kesişen iki yabancı tanıdıktır. Aynı mahallede büyüyüp aynı şehirde aynı havayı solumuş olsalar da, doğumlarından İstanbul’da karşılaştıkları güne dek birbirlerinin hayatlarına defalarca dokunmuşlardır. Geçmişlerinin izinden gelen görünmez bir işaretle İstanbul’da tesadüfen karşılaşmaları, onları yıllar önce ıskaladıkları bir aşka geri götürür. Çocukluklarının sıcaklığına ve gençliklerinde kaçırdıkları sevgiye tutunan bu iki kalbin hikâyesi, hayatın sürprizlerine, kaderin ince oyunlarına ve sevmenin zamansızlığına dair unutulmaz bir masal anlatır.
7️⃣ İncir Reçeli 2
- Tür: Drama, Romantik
- Yönetmen: Aytaç Ağırlar
- Oyuncular: Halil Sezai, Şafak Pakdemir, Ahmet Uz
lk film İncir Reçeli'nde sevdiği kadını kaybeden Metin, bu filmde derin bir yalnızlığın içindedir. Bir barda şarkılar söyleyerek ve yitirdiklerinin yasını tutarak yaşamını sürdüren Metin'in karşısına hiç beklemediği bir anda Gizem çıkar. Gizem, Metin'e en azından biri için "biri olmak" gerektiğini anlatır. Hem yalnızlıkları hem de acıları benzeyen bu iki insan, birbirlerine şifa olabilecek midir?
8️⃣ Son Osmanlı: Yandım Ali
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
- Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Engin Şenkan, Öner Erkan, İlker Ayrık
İstanbul'un işgal altında olduğu karanlık yıllarda, yedi düvelin Osmanlı'ya karşı bayrak açtığı Kurtuluş Savaşı'nın farklı cephelerinde geçen bu yapım, ayrı konumlarda bulunan iki insanın hayatını konu alıyor. Bu tarihi hikayede, İstanbul Boğazı'na demirlemiş düşman ordularını görünce "Geldikleri gibi giderler" diyen büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ile evli sevgilisini kaçırıp Viyana'ya gitme planları yapan, donanmadan terhis edilmiş Yandım Ali'nin hayatları kesişir. Yolları bir gün kesiştiğinde, Yandım Ali için hayat, planladığından çok daha farklı bir yönde akmaya başlar; artık memleketin kurtuluşundan ümidi kesmiş bir külhanbeyi değil, bu kurtuluş için mücadele eden bir savaşçı halini almıştır.
9️⃣ Büyük Zafer
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: İbrahim Soyer
Animasyon film, 26 Ağustos’ta Kocatepe’den başlayıp 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlanan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ni konu ediniyor.
🔟 Büyük Yarış (Grand Prix of Europe)
- Tür: Animasyon, Komedi
- Yönetmen: Waldemar Fast
Yarış tutkunu Edda, idolüyle yaşadığı talihsiz bir karşılaşmanın ardından Avrupa Grand Prix’sinde yarışma şansını kaybeder. Ancak Edda, idolü Ed’in kariyerini ve evini kurtarmak için onun yerine geçmeye karar verir. Ed’in kimliğine bürünerek Grand Prix pistine çıkan Edda, bir yandan yarışırken diğer yandan Ed ile birlikte gizemli sabotajcının peşine düşer.
11) Son Kabadayı
- Tür: Aksiyon
- Yönetmen: Çiğdem Eğin
- Oyuncular: Selçuk Kılıç, Dilara Kırmıt, Cahit Kayaoğlu
Film, cezaevinde yatan kardeşini kurtarmak için beş mafya liderini öldürmeyi kabul eden "son kabadayı" lakaplı bir adamın hikâyesini anlatıyor.
12) Usta (Elshater)
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Ahmed El Gendy
- Oyuncular: Ahmed Essam El Sayed, Hana El Zahed, Khaled El-Sawi
Komedi ve aksiyonun harmanlandığı hikaye, ünlü yıldızlar için tehlikeli sahnelerde rol alan bir dublörün, işinin doğası gereği sayısız sorun ve zorlukla karşılaşmasını konu alıyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Önemsiz Biri 2 (Nobody 2)
- Tür: Aksiyon, Kara Komedi
- Yönetmen: Timo Tjahjanto
- Oyuncular: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks
Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. "İşinin" aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler. Ancak tatil için gittikleri kasabanın serserileriyle yaşanan ufak bir tartışma, onları yozlaşmış bir lunapark işletmecisinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline getirir.
2️⃣ Çıplak Silah (The Naked Gun)
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Akiva Schaffer
- Oyuncular: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand
- Yayın Tarihi: 2 Eylül
Yeni Naked Gun, orijinal seriyle özdeşleşen fiziksel komediyi ve absürt mizahı günümüze taşıyor. Liam Neeson, ana serinin ikonik karakter Frank Drebin’in oğlu rolünde karşımıza çıkıyor. Babasının izinden gitmeye çalışan ama aynı derecede sakar ve şanssız olan bu yeni dedektif, şehirde patlak veren bir suç dalgasını durdurmakla görevlendirilir. Ancak soruşturma ilerledikçe işler içinden çıkılmaz bir hâl alır ve ortaya bolca saçmalık, yanlış anlaşılma ve fiziksel komedi çıkar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: