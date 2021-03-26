Moto G100 tanıtıldı: Serinin en güçlüsü

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Motorola’nın daha çok bütçesini düşünenlere uygun performans sunduğu Moto G serisi en güçlü üyesine kavuşuyor. Çin’de Moto Edge S olarak pazarlanan telefon global pazara Moto G100 olarak geliyor. Bir de ekstrası var.

Moto G100 özellikleri ve fiyatı

Motorola G100 modelinde 6.7 inçlik 2520 × 1800 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Ekran 90Hz tazeleme hızı sunarken HDR10 desteğine ve 21: 9 en boy oranına sahip. Çift kamera için ön kısımda çift delikli çentik tasarımı yer alıyor. Parmak izi okuyucusu yan kısma entegre.

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Telefon 1 adet 3.2GHz Cortex-A77 çekirdeği, 3 adet 2.42GHz Cortex-A77 çekirdekleri ve 4 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunduran Snapdragon 870 5G yonga setinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 650 GPU bulunuyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 16MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP derinlik sensörü ve 3D ToF sensörü yer alıyor. Ön kamerada ise 16MP ana sensör ve 8MP geniş açılı sensör mevcut.

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5000mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj ile desteklenen Moto G100 ekstra bir özellik ile global pazara çıkıyor. Harici ekrana bağladığınızda masa üstü deneyimi sunan Motorola Ready For özelliği entegre olarak geliyor. Ayrıca fanlı bir dock aksesuarı da piyasaya çıkacak. Moto G100 6GB/128GB versiyonu 500 Avro fiyat etiketine sahip.

https://www.gsmarena.com/motorola_g100_brings_snapdragon_870_and_5000_mah_battery_to_the_global_stage-news-48371.php

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