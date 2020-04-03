Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Moto G8 Power Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Moto G8 Power Lite modelinde yine 5000mAh kapasiteli batarya yer alırken kamera üçlü pakete ve ekran da HD+ çözünürlüğe indirgenmiş. Moto G8 Power Lite özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    1,9b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Moto G8 Power Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz ay Moto G Power adında bataryaya odaklı bir akıllı telefon tanıtan Motorola şimdi de bu modelin biraz daha alt seviyeye odaklanan bir versiyonunu tanıtı. Moto G8 Power Lite yine batarya açısından öne çıkıyor.

    Moto G8 Power Lite özellikleri ve fiyatı

    Moto G8 Power Lite modelinde 6.5 inçlik 1600x720 piksel çözünürlükte çentikli bir ekran yer alıyor. 20:9 görüntü oranı ile uzayan telefon 164.94 x 75.76 x 9.2mm ölçülerine sahip olmuş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Motorola Moto G8 Power Lite'ın fiyatı ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5000MAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda bu kez 3 kamera yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kamera paketi HDR ve Google Lens gibi ayrıntılarla desteklenmiş.

    Android 9.0 Pie işletim sistemi barındıran telefonda WiFi N, Bluetooth 4.2, parmak izi okuyucu, gibi özellikler yer alıyor. Moto G8 Power Lite için 169 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/03/moto-g8-power-lite-with-6-5-inch-display-5000mah-battery-and-16mp-triple-cameras-goes-official/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    volga tuygun (tuygun habora) 5 gün
    5000 Mah batarya ve 10W hızlı şarj :))) 4 saatten önce dolması biraz zor. ( 0-100 )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu 4 gün Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro tanıtıldı 4 gün Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu 4 gün Xiaomi yeni bir kablosuz fare duyurdu 5 gün Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı: Thor 4, Doctor Strange 2, Black Widow... 5 gün Abkoncore T404B Hurricane soğutucusunu duyurdu 5 gün GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı 5 gün Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı 5 gün 2si1 | Evde geçen 20 gün! Karantina Özel #1 5 gün Cumhurbaşkanı: "30 büyükşehrimizi özel araç giriş çıkışına kapatıyoruz" 5 gün Akıllı Rugby topu geliştirildi 5 gün Çevreci örgütler benzin pompalarının üzerine etiket yapıştırılmasını önerdi 5 gün Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786 5 gün Epic Games Store’da büyük indirim başladı 5 gün Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti 5 gün Koronavirüse karşı Abdi İbrahim’den ilaç hamlesi 5 gün Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz 5 gün Facebook Messenger masaüstü uygulaması Windows ve Mac için kullanıma sunuldu 5 gün Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı 5 gün Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Moto G8 Power Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu 5 gün Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride 5 gün Conimarketcap platformu Binance tarafından satın alındı 5 gün Honda, GM'nin platformunu kullanan iki yeni elektrikli araç üretecek 5 gün Redmi ilk akıllı bilekliğini tanıttı: Karşınızda uygun fiyatlı Redmi Band 5 gün Apple destek videosu AirTag takipçisini gösterdi 5 gün Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti 5 gün GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor 5 gün Super SIM sektörde başarılı olabilecek mi? 5 gün Koç Holding’in online dersleri koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz 5 gün Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı 5 gün Karşınızda Huawei MateBook D15 | AMD Ryzen'li ve şık tasarımlı 5 gün ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak 5 gün Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı 5 gün Yeni 4,7 inç modelin adı iPhone SE olacak 5 gün La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı 5 gün Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu 5 gün Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu 5 gün Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı 6 gün Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim