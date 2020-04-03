Moto G8 Power Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Geçtiğimiz ay Moto G Power adında bataryaya odaklı bir akıllı telefon tanıtan Motorola şimdi de bu modelin biraz daha alt seviyeye odaklanan bir versiyonunu tanıtı. Moto G8 Power Lite yine batarya açısından öne çıkıyor.

Moto G8 Power Lite özellikleri ve fiyatı

Moto G8 Power Lite modelinde 6.5 inçlik 1600x720 piksel çözünürlükte çentikli bir ekran yer alıyor. 20:9 görüntü oranı ile uzayan telefon 164.94 x 75.76 x 9.2mm ölçülerine sahip olmuş.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5000MAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda bu kez 3 kamera yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kamera paketi HDR ve Google Lens gibi ayrıntılarla desteklenmiş.

Android 9.0 Pie işletim sistemi barındıran telefonda WiFi N, Bluetooth 4.2, parmak izi okuyucu, gibi özellikler yer alıyor. Moto G8 Power Lite için 169 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/04/03/moto-g8-power-lite-with-6-5-inch-display-5000mah-battery-and-16mp-triple-cameras-goes-official/

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