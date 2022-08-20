Motorola Edge 2022 ilk Dimensity 1050 telefonu oldu

Tam Boyutta Gör

Tayvanlı MediaTek’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve daha geniş 5G kapsama alanı ile dikkat çeken Dimensity 1050 yonga seti ilk kez kendisine yer buluyor. Motorola Edge 2022 yeni yonga setini kullanıyor.

Motorola Edge 2022 özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik 2400x1080 piksel AMOLED ekran

Dimensity 1050 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

50MP OIS ana sensör

32MP ön kamera

5000mAh batarya, 30W hızlı şarj

499$

Motorola Razr 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Motorola Edge 2022 firmanın biraz daha üst seviyeye odaklanan bir akıllı telefonu olmuş. AMOLED ekran 144Hz tazeleme hızı sunarken 10-bit renk desteği ve HDR10+ desteği mevcut. Gövde IP52 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Arka tarafta seride ilk kez OIS destekli bir ana sensör yer alıyor. Yanında 13MP ultra geniş sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantılarına yer verilmiş.

Dimensity 1050 yonga seti 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Özellikle mmWave ve sub-6GHz 5G frekanslarını destekleyerek hem yakın alanda hem de uzak alanda en iyi bağlantı hızlarına erişebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Edge 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı