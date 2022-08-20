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    Motorola Edge 2022 ilk Dimensity 1050 telefonu oldu

    Motorola Edge 2022 akıllı telefon modeli ilk Dimensity 1050 yonga setine yer verirken AMOLED ekran, 144Hz tazeleme hızı, 30W hızlı şarj gibi detaylar barındırıyor. 
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    Motorola Edge 2022
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    Tayvanlı MediaTek’in geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve daha geniş 5G kapsama alanı ile dikkat çeken Dimensity 1050 yonga seti ilk kez kendisine yer buluyor. Motorola Edge 2022 yeni yonga setini kullanıyor.

    Motorola Edge 2022 özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik 2400x1080 piksel AMOLED ekran
    • Dimensity 1050 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 50MP OIS ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 30W hızlı şarj
    • 499$

    Motorola Edge 2022 firmanın biraz daha üst seviyeye odaklanan bir akıllı telefonu olmuş. AMOLED ekran 144Hz tazeleme hızı sunarken 10-bit renk desteği ve HDR10+ desteği mevcut. Gövde IP52 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

    Arka tarafta seride ilk kez OIS destekli bir ana sensör yer alıyor. Yanında 13MP ultra geniş sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantılarına yer verilmiş.

    Dimensity 1050 yonga seti 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Özellikle mmWave ve sub-6GHz 5G frekanslarını destekleyerek hem yakın alanda hem de uzak alanda en iyi bağlantı hızlarına erişebiliyor. 

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