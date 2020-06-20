Motorola Edge Lite'ın teknik özellikleri sızdı

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Motorola'nın Edge Lite adında yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini, ortaya çıkan FCC sertifikası ile öğrenmiştik. Geçen süre zarfında ise cihazın teknik detayları da sızdırıldı.

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Adından da anlaşılacağı üzere Edge Lite, Motorola Edge ailesinin üçüncü ve grubun en alt seviye akıllı telefonu olacak. Edge isimlendirmesine rağmen cihazın şelale ekran ile gelmeyeceğini belirtelim. Sızan bilgilere göre akıllı telefon 21:9 en boy oranına sahip 90Hz yenileme hızı sunan 6.7 inçlik bir ekranla gelecek. 1080x2520 çözünürlüğünde olan ekranın, gömülü bir parmak izi sensörü de barındıracağı belirtilmiş. Motorola Edge Lite'ın ekranında 8MP + 2MP olmak üzere çift selfie kamerası yer alacak.

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Lansman tarihi henüz belli değil

Samsung'un ürettiği 48MP'lik ana sensöre ek olarak, 16 MP, 8 MP ve 5 MP'lik üç sensörün daha yer alacağı arka kamera modülünün detayları tam olarak belli değil ancak 5MP'lik sensörün makro sensör olarak karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 765 ile güçlendirilecek olan akıllı telefon 4/6GB LPDDR4X RAM ve 64/128GB UFS 2.1 depolama alanı varyantlarıyla satışa çıkacak. 18W hızlı şarj, 4800 mAh pil, NFC, 5G, çift SIM (bazı modellerde) USB-C bağlantı noktası ise cihazın diğer teknik detayları arasında.

Android 10 çalıştıracak olan Motorola Edge Lite'ın uluslararası versiyonunda Google Asistan için özel bir düğme bulunacak. Üç farklı renk seçeneğiyle raflara çıkacak olan cihazın 399 Euro başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.gsmarena.com/motorola_edge_lite_specs_leak-news-43865.php

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