Motorola motorize menteşeli bir telefon üzerinde çalışıyor

Motorola motorize menteşeli telefon
Motorola tarafından patenti alınan yeni bir teknoloji, katlanabilir telefonların menteşesini motorize hale getiriyor. Böylece kameraların kullanıcıyı takip etmesine göre ya da komutlara bağlı olarak üst kapak otomatik olarak belirli açılara gelebiliyor.
Motorize menteşe mobil dünya için aşılması zor bir engel zira zaten küçük olan kasalara bu tür yapıların eklenmesi, diğer bileşenlerden taviz verilmesi anlamına geliyor. Bir dönem motorize menteşeli ön kamera modülleri bu nedenle beklenen etkiyi yapamamıştı.
Motorola’nın menteşe kısmına özel bir malzeme ve mini motorlar kullanacağı anlaşılıyor. Bu özel malzeme elektrik enerjisinden ortaya çıkan ısı ile şekil değiştirebiliyor. Firmanın henüz çalışmaların ilk aşamasında olduğu aktarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...