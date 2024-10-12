Motorola motorize menteşeli bir telefon üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Günümüzde motorize ya da otomatik hareket eden menteşeleri daha çok stand aksesuarlarında ya da gimbal ürünlerinde kullanılıyor ve ağırlıklı olarak yayıncılar tarafından tercih ediliyor. Yavaş yavaş bu konsept mobil dünyaya da adapte olmaya başladı.

Motorola motorize menteşeli telefon

Motorola tarafından patenti alınan yeni bir teknoloji, katlanabilir telefonların menteşesini motorize hale getiriyor. Böylece kameraların kullanıcıyı takip etmesine göre ya da komutlara bağlı olarak üst kapak otomatik olarak belirli açılara gelebiliyor.

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Motorize menteşe mobil dünya için aşılması zor bir engel zira zaten küçük olan kasalara bu tür yapıların eklenmesi, diğer bileşenlerden taviz verilmesi anlamına geliyor. Bir dönem motorize menteşeli ön kamera modülleri bu nedenle beklenen etkiyi yapamamıştı.

Motorola’nın menteşe kısmına özel bir malzeme ve mini motorlar kullanacağı anlaşılıyor. Bu özel malzeme elektrik enerjisinden ortaya çıkan ısı ile şekil değiştirebiliyor. Firmanın henüz çalışmaların ilk aşamasında olduğu aktarıldı.

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