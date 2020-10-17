Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor

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Lenovo'nun alt şirketi Motorola, XT2091 model numaralı yeni bir bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın bazı pazarlarda Lenovo markası altında satılacağı öğrenildi.

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Devasa pil kapasitesi sunacak

Akıllı telefonun varlığı FCC, EEC ve TUV Rheinland tarafından onaylandı. Cihazın sertifikasyonu için gönderilen veriler sayesinde batarya kapasitesi, şarj hızı ve arka tasarımı da artık biliniyor. FCC'ye göre, cihaz iki model numarası alacak: XT2091-3 ve XT2091-8. İlk varyant Motorola markası altında piyasaya sürülecek, ikincisi ise Lenovo olarak pazarlanacak. Akıllı telefonun Moto G9 serisine ait olacağı varsayılıyor. Hatırlatacak olursak, kısa süre önce tanıtılan Moto G9 Play, belirli pazarlarda Lenovo K12 Note adı altında mevcut.

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Yeni cihazın Moto G9 Power olarak adlandırılacağı varsayılıyor. Buna ek olarak akıllı telefonun 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilmiş. Cihazın ikinci adı ise Lenovo K12 Power olabilir. FCC web sitesinde yayınlanan arka panel görseline bakılırsa, Motorola XT2091 üçlü kamera ve parmak izi sensörüyle donatılacak. FCC'ye göre cihazın 22.5W hızlı şarj alacağını da belirtmekte fayda var. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.gizmochina.com/2020/10/16/motorola-xt2091-will-be-also-launching-as-a-lenovo-smartphone/

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