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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor

    Teknoloji üreticilerinden Motorola'nın yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya süreceği ortaya çıktı. Cihaz bazı pazarlarda Lenovo markası ile raflara çıkacak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor
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    Lenovo'nun alt şirketi Motorola, XT2091 model numaralı yeni bir bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın bazı pazarlarda Lenovo markası altında satılacağı öğrenildi.

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    Devasa pil kapasitesi sunacak

    Akıllı telefonun varlığı FCC, EEC ve TUV Rheinland tarafından onaylandı. Cihazın sertifikasyonu için gönderilen veriler sayesinde batarya kapasitesi, şarj hızı ve arka tasarımı da artık biliniyor. FCC'ye göre, cihaz iki model numarası alacak: XT2091-3 ve XT2091-8. İlk varyant Motorola markası altında piyasaya sürülecek, ikincisi ise Lenovo olarak pazarlanacak. Akıllı telefonun Moto G9 serisine ait olacağı varsayılıyor. Hatırlatacak olursak, kısa süre önce tanıtılan Moto G9 Play, belirli pazarlarda Lenovo K12 Note adı altında mevcut.

    Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni cihazın Moto G9 Power olarak adlandırılacağı varsayılıyor. Buna ek olarak akıllı telefonun 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilmiş. Cihazın ikinci adı ise Lenovo K12 Power olabilir. FCC web sitesinde yayınlanan arka panel görseline bakılırsa, Motorola XT2091 üçlü kamera ve parmak izi sensörüyle donatılacak. FCC'ye göre cihazın 22.5W hızlı şarj alacağını da belirtmekte fayda var. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/16/motorola-xt2091-will-be-also-launching-as-a-lenovo-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün
    artık e-ink içeren ekranlar ilgimi çekmeye başladı !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 5 gün
    tlf ları fena deilde lenovanın yere düşmeye görsün mokoko :D
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