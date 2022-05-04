Motorola Moto G82'nin görselleri ve özellikleri ortaya çıktı

Motorola son zamanlarda birçok model ile karşımıza çıktı. Bunlardan birisi de geçtiğimiz ay tanıtılan Moto G52 idi. Şimdi ise bu modelin daha üstü olacak olan Moto G82 karşımızda. İşte Motorola Moto G82'nin ortaya çıkan özellikleri ve tasarımı.
Moto G82, 120Hz ekranla geliyor
Motorola, yakında Moto G82 adlı modelini tanıtacak. Bugün görselleri ile kendini gösteren Moto G82, özelliklerini de ortaya döktü. Ortaya çıkan verilere göre 6,55 inç büyüklüğünde pOLED ekranla gelecek olan Motorola Moto G82, bu ekranda Full HD+ kalitesinde çözünürlük sunacak. Ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak olan Moto G82, arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameranın yanında ise 8MP'lik bir ultra geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera yer alacak.
Performansını Snapdragon 695 yonga setinden alacak olan Moto G82, bu işlemciyi 4GB, 6GB ve 8GB RAM belleklerle destekleyecek. Depolama tarafında 128GB olarak tek seçenek sunacak olan Motorola Moto G82, Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Moto G82, 33W kablolu şarj desteği sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.