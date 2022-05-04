Motorola son zamanlarda birçok model ile karşımıza çıktı. Bunlardan birisi de geçtiğimiz ay tanıtılan Moto G52 idi. Şimdi ise bu modelin daha üstü olacak olan Moto G82 karşımızda. İşte Motorola Moto G82'nin ortaya çıkan özellikleri ve tasarımı.

Dimensity 700'lü Motorola Moto G 5G 2022 19 Mayıs'ta satışta 1 hf. önce eklendi

Moto G82, 120Hz ekranla geliyor

Motorola, yakında Moto G82 adlı modelini tanıtacak. Bugün görselleri ile kendini gösteren Moto G82, özelliklerini de ortaya döktü. Ortaya çıkan verilere göre 6,55 inç büyüklüğünde pOLED ekranla gelecek olan Motorola Moto G82, bu ekranda Full HD+ kalitesinde çözünürlük sunacak. Ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak olan Moto G82, arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameranın yanında ise 8MP'lik bir ultra geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera yer alacak.

Tam Boyutta Gör

Performansını Snapdragon 695 yonga setinden alacak olan Moto G82, bu işlemciyi 4GB, 6GB ve 8GB RAM belleklerle destekleyecek. Depolama tarafında 128GB olarak tek seçenek sunacak olan Motorola Moto G82, Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Moto G82, 33W kablolu şarj desteği sunacak.

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Motorola Moto G82'nin görselleri ve özellikleri ortaya çıktı