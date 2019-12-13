Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz Ekim ayında Motorola şirketi Moto G8 Plus ve Moto G8 Play akıllı telefonlarını piyasaya sunmuştu. Gelen haberlere bakılırsa şirket şimdi bu serinin yeni üyesini tanıtmaya hazırlanıyor.

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Devasa pil kapasitesi ile gelecek

Moto G8 Power olarak adlandırılması beklenen akıllı telefon Amerikan sertifika ajansı FCC'nin veritabanında, XT2041-4 model numarasıyla ortaya çıktı. Belgeler, cihazın 5000 mAh batarya ve 157.9 x 75.8 mm. ebatlarında olacağını gösteriyor. Bundan da cihazın 6.2 veya 6.3 inçlik ekranla geleceğini tahmin edebiliriz.

FCC veritabanında cihazla ilgili başka bir bilgi yer almazken, sızan diğer bilgilere göre cihazın Snapdragon 665 yonga seti ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. Bu ay veya önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Moto G8 Power'ın fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.nashvillechatterclass.com/motorola-moto-g8-power-xt2041-4-with-android-10-5000-mah-battery-passes-fcc-and-wi-fi-xt2045-2-spotted-in-russia/46598/