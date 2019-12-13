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    Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı

    Akıllı telefon üreticisi Motorola yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Moto G8 Power adlı cihaz yüksek pil kapasitesi ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı

    Geçtiğimiz Ekim ayında Motorola şirketi Moto G8 Plus ve Moto G8 Play akıllı telefonlarını piyasaya sunmuştu. Gelen haberlere bakılırsa şirket şimdi bu serinin yeni üyesini tanıtmaya hazırlanıyor.

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    Devasa pil kapasitesi ile gelecek

    Moto G8 Power olarak adlandırılması beklenen akıllı telefon  Amerikan sertifika ajansı FCC'nin veritabanında, XT2041-4 model numarasıyla ortaya çıktı. Belgeler, cihazın 5000 mAh batarya ve 157.9 x 75.8 mm. ebatlarında olacağını gösteriyor. Bundan da cihazın 6.2 veya 6.3 inçlik ekranla geleceğini tahmin edebiliriz.

    Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı

    FCC veritabanında cihazla ilgili başka bir bilgi yer almazken, sızan diğer bilgilere göre cihazın Snapdragon 665 yonga seti ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. Bu ay veya önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Moto G8 Power'ın fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://www.nashvillechatterclass.com/motorola-moto-g8-power-xt2041-4-with-android-10-5000-mah-battery-passes-fcc-and-wi-fi-xt2045-2-spotted-in-russia/46598/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    r.yilmaz4545 6 sa.
    Bundan 5 yıl öncede 5000 mah bataryalı telefonlar vardı bunlardan biri benim telefonum Lenovo P1 idi ancak o zamanlar amiral gemisi 7 saat ekran süresi alıyorsa ben 9 saat alıyordum ve benim ekran surelerim 6 ya düştüğünde onlar hala 7 saat alıyorlardı. Pil büyüklüğü iyi hoşta optimizasyon ondan daha önemli.
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