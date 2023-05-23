Motorola Razr 40 Ultra fiyatı belli oldu: Cep yakacak

Motorola Razr 40 Ultra fiyatı ve özellikleri sızdırıldı
Perakende sitesinde yer alan bilgilere göre Motorola Razr 40 Ultra, ön tarafta FHD+ çözünürlüğünde 6,9 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka bölümünde ise iki kamera sensörüne doğru uzanan 3,5 inç boyutlarında ikincil ekran ve bir LED flaş ünitesi bulunuyor.
Razr 40 Ultra'nın ikincil ekran boyutu, yenileme hızı ve kablolu şarj hızı dahil olmak üzere geri kalan özellikleri henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun fiyatına gelirsek, perakende platformunda mor, buz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile görüntülenen Motorola Razr 40 Ultra, 3.999 SR'den (1.066 dolar) başlayan fiyatlar ile listelendi. Bu fiyatlandırma, amiral gemisi telefonun Galaxy Z Flip 4'e rakip olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.