Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, yakında yeni katlanabilir telefonları Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra'yı duyuracak. Şimdi bu cihazlar arasından Motorola Razr 40 Ultra, 1 Haziran tarihli lansman öncesinde perakende sitelerinde görünmeye başladı. İşte tüm detaylarıyla Motorola Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 Ultra fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

Perakende sitesinde yer alan bilgilere göre Motorola Razr 40 Ultra, ön tarafta FHD+ çözünürlüğünde 6,9 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka bölümünde ise iki kamera sensörüne doğru uzanan 3,5 inç boyutlarında ikincil ekran ve bir LED flaş ünitesi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Listelemede Motorola Razr 40 Ultra'nın, 3.20GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Bu yapılandırmanın Snapdragon 8+ Gen 1'e işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte kamera bölümünde 32MP birincil ve 8MP yardımcı sensörler ile eşleştirilen cihaz, kutusundan kablosuz şarj desteğine sahip 3.800 mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

Katlanabilir Motorola Razr 40 Ultra canlı olarak görüntülendi! 2 gün önce eklendi

Razr 40 Ultra'nın ikincil ekran boyutu, yenileme hızı ve kablolu şarj hızı dahil olmak üzere geri kalan özellikleri henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun fiyatına gelirsek, perakende platformunda mor, buz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile görüntülenen Motorola Razr 40 Ultra, 3.999 SR'den (1.066 dolar) başlayan fiyatlar ile listelendi. Bu fiyatlandırma, amiral gemisi telefonun Galaxy Z Flip 4'e rakip olacağını gösteriyor.

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Motorola Razr 40 Ultra fiyatı belli oldu: Cep yakacak