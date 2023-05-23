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    Motorola Razr 40 Ultra fiyatı belli oldu: Cep yakacak

    Motorola'nın yaklaşmakta olan katlanabilir telefonları Razr 40 ve Razr 40 Ultra'dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Razr 40 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı.
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    Motorola Razr 40 Ultra fiyatı belli oldu: Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, yakında yeni katlanabilir telefonları Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra'yı duyuracak. Şimdi bu cihazlar arasından Motorola Razr 40 Ultra, 1 Haziran tarihli lansman öncesinde perakende sitelerinde görünmeye başladı. İşte tüm detaylarıyla Motorola Razr 40 Ultra.

    Motorola Razr 40 Ultra fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

    Perakende sitesinde yer alan bilgilere göre Motorola Razr 40 Ultra, ön tarafta FHD+ çözünürlüğünde 6,9 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka bölümünde ise iki kamera sensörüne doğru uzanan 3,5 inç boyutlarında ikincil ekran ve bir LED flaş ünitesi bulunuyor.

    Motorola Razr 40 Ultra fiyatı belli oldu: Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Listelemede Motorola Razr 40 Ultra'nın, 3.20GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Bu yapılandırmanın Snapdragon 8+ Gen 1'e işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte kamera bölümünde 32MP birincil ve 8MP yardımcı sensörler ile eşleştirilen cihaz, kutusundan kablosuz şarj desteğine sahip 3.800 mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

    Razr 40 Ultra'nın ikincil ekran boyutu, yenileme hızı ve kablolu şarj hızı dahil olmak üzere geri kalan özellikleri henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun fiyatına gelirsek, perakende platformunda mor, buz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile görüntülenen Motorola Razr 40 Ultra, 3.999 SR'den (1.066 dolar) başlayan fiyatlar ile listelendi. Bu fiyatlandırma, amiral gemisi telefonun Galaxy Z Flip 4'e rakip olacağını gösteriyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 8 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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