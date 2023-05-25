Motorola Razr 40 Ultra'nın tanıtım videosu sızdı: Sınıfında rakipsiz olabilir

Moto Razr 40 Ultra tanıtım videosu sızdı
Paylaşılan tanıtım videosuna göre Moto Razr 40 Ultra, arka bölümde yer alan devasa kapak ekranı ile türünün ilk örneği olacak diyebiliriz. Görüntülere baktığımızda, 3,5 inçlik kapak ekranının çift kamera sensörü ve LED flaşın çevrelediğini görüyoruz. Kullanıcılar bu bölümden müzik widget'ları, bildirimler ve çeşitli widget'lara ulaşılabilecek.
Cihazın diğer özellikleri arasında 32MP birincil ve 8MP yardımcı sensör, hızlı şarj destekli 3.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor. Mor, buz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak Razr 40 Ultra'nın 1.066 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.