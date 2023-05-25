Motorola Razr 40 Ultra'nın tanıtım videosu sızdı: Sınıfında rakipsiz olabilir

Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Motorola Razr 40 Ultra'nın 1 Haziran'da düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana kısa bir süre kala, cihazın tasarımı ve detaylarını gösteren yeni bir teaser videosu ortaya çıktı. İşte tüm detaylarıyla Motorola Razr 40 Ultra.

Moto Razr 40 Ultra tanıtım videosu sızdı

Paylaşılan tanıtım videosuna göre Moto Razr 40 Ultra, arka bölümde yer alan devasa kapak ekranı ile türünün ilk örneği olacak diyebiliriz. Görüntülere baktığımızda, 3,5 inçlik kapak ekranının çift kamera sensörü ve LED flaşın çevrelediğini görüyoruz. Kullanıcılar bu bölümden müzik widget'ları, bildirimler ve çeşitli widget'lara ulaşılabilecek.

Motorola, Razr 40 Ultra'nın özellikleri henüz resmiyet kazanmadı. Ancak mevcut sızıntılar, cihazın ön tarafta FHD+ çözünürlüğünde 6,9 inç OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Razr 40 Ultra'nın kalbinde ise, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunacak.

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Cihazın diğer özellikleri arasında 32MP birincil ve 8MP yardımcı sensör, hızlı şarj destekli 3.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor. Mor, buz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak Razr 40 Ultra'nın 1.066 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

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Motorola Razr 40 Ultra'nın tanıtım videosu sızdı! İşte tasarımı