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    Motorola Razr 40 Ultra'nın tanıtım videosu sızdı: Sınıfında rakipsiz olabilir

    Motorola'nın merakla beklenen katlanabilir telefonu Moto Razr 40 Ultra için yeni bir teaser videosu paylaşıldı. İşte tüm detaylarıyla Galaxy Z Flip 4'ün rakibi Moto Razr 40 Ultra. 
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    Motorola Razr 40 Ultra'nın tanıtım videosu sızdı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Motorola Razr 40 Ultra'nın 1 Haziran'da düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana kısa bir süre kala, cihazın tasarımı ve detaylarını gösteren yeni bir teaser videosu ortaya çıktı. İşte tüm detaylarıyla Motorola Razr 40 Ultra.

    Moto Razr 40 Ultra tanıtım videosu sızdı

    Paylaşılan tanıtım videosuna göre Moto Razr 40 Ultra, arka bölümde yer alan devasa kapak ekranı ile türünün ilk örneği olacak diyebiliriz. Görüntülere baktığımızda, 3,5 inçlik kapak ekranının çift kamera sensörü ve LED flaşın çevrelediğini görüyoruz. Kullanıcılar bu bölümden müzik widget'ları, bildirimler ve çeşitli widget'lara ulaşılabilecek. 

    Motorola, Razr 40 Ultra'nın özellikleri henüz resmiyet kazanmadı. Ancak mevcut sızıntılar, cihazın ön tarafta FHD+ çözünürlüğünde 6,9 inç OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Razr 40 Ultra'nın kalbinde ise, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunacak.

    Cihazın diğer özellikleri arasında 32MP birincil ve 8MP yardımcı sensör, hızlı şarj destekli 3.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor. Mor, buz mavisi ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak Razr 40 Ultra'nın 1.066 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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