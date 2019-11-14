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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Razr küllerinden doğuyor

    Motorola Razr 2019 modeli katlanabilir ekranlı telefonlar arasında en dikkat çekicisi olmaya aday. Dikey katlanan telefon ekranın kıvrım noktalarını da çok akıllıca saklamış.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Motorola Razr küllerinden doğuyor
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    2000’li yılların en çok satan modellerinden birisi olan ve efsane haline gelen Moto Razr V3 modeli yıllar sonra yeniden piyasaya çıkıyor. Yeni modelin dönüşü bu kez muhteşem olacak.

    Motorola Razr özellikleri

    Motorola yeni modelinde katlanabilir bir ekran kullanarak yine unutulmamasını sağlayacak gibi görünüyor. Klasik modelin dış tasarımı aynen korunurken iç kısımda ise 180 derece açılabilen katlanabilir bir ekran yer alıyor. Dikey olarak katlanan telefon rakiplerinden farklı olarak ekranın kat kısımlarını menteşe içerisine iyi bir şekilde monte etmiş. Böylece dışarıdan bir açıklık fark edilmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı"

    Motorola Razr modelinin ana ekranı 6.2 inçlik plastik OLED ve 2142x876 piksel çözünürlüğe sahip. Telefon açıkken 72 x 172 x 6.9 mm ölçülere sahip. Kapandığında ise 72 x 94 x 14 mm oluyor. Kapağın üst kısmında 2.7 inçlik bir OLED ekran daha var.

    600x800 piksel çözünürlük sunan dokunmatik ekranda çeşitli bildirimler, veriler ve özçekim vizörü gibi bileşenler gösterilebiliyor. Ekranda akıllı metinlerle mesajlara veya maillere cevap verebiliyorsunuz. Ayrıca sesli komutlarla da dikte yapılabiliyor.

    Motorola Razr küllerinden doğuyor
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    Snapdragon 710 yonga seti ile biraz daha orta seviyeye inen Motorola Razr modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. Ana kamera 16MP çözünürlüğünde ve OIS ile desteklenmiş. Gerekirse özçekimler de bu kamera ile yapılabiliyor. Ekran açıldığında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera daha ortaya çıkıyor. 2150mAh kapasiteli batarya biraz sıkıntı çıkarabilir ancak Motorola ön bilgi ekranının daha fazla kullanılacağını öngörmüş olabilir. Batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Motorola Razr küllerinden doğuyor
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    Motorola Razr fiyatı ve çıkış tarihi

    WiFi 5, Blueooth 5, GPS, 4G LTE, arka parmak izi okuyucu, USB Tip-C üzerinden ses aktarımı gibi özellikleri olan Motorola Razr modeli 1500$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. İlk etapta Verizon operatörüne özel kalacak model 2020 ortalarına doğru belirli ülkelerde de piyasaya sürülecek.



    https://www.slashgear.com/motorola-razr-2019-reborn-as-android-foldable-official-13599475/ Yorum Yaz
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    ilkerk88 1 hf. en beğenilen
    Uzun zamandır yoktum, biri demiş öldü. Şimdide yazsınlar Kral geri döndü.

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    El Fuego 1 hf.
    Birileri su Samsung ve Huawei'ye kapaklı telefon nasıl yapılırmış öğretsin.



    Cepte fırıncı küreği gibi telefon taşımaktan usananlar için biçilmiş kaftan, on numara cihaz.
    Birileri su Samsung ve Huawei'ye kapaklı telefon nasıl yapılırmış öğretsin. Cepte fırıncı küreği gibi telefon taşımaktan usananlar için biçilmi...
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    qoqoCAN 1 hf.
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    antonio_06 3 gün
    Şu tuş takımına bak be yeminle uzaylı uzaylı



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    antonio_06 3 gün
    Zamanında babama anneme yalvar yakar aldırmıştım . Çok baba bir telefondu müthiş bir tasarımı vardı . Bıçak gibiydi . Makul bir fiyata çıkarsa alırım .
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    Sedat. 6 gün
    Heyy yavruum heyy be... İlk çiktiği sene lisede o zaman ki harçliği iviri ziviri biriktirip almiştim inanilmaz şekil ve karizma bi telefondu bu... Hala çok iyi görünüyo bide o dönemin bildiğiniz Kalac&Tuğla tasarımlarin arasinda inci gibi parliyodu.. Aşmış bi tasarıma sahipti çok beğeniyodum, tasarımı hiç değiştirmedikleri iyi olmuş.. Çiktiği zaman ortayaş insanlarin elinde göreceğinize adiniz gibi emin olun, Hele hele o günlerin gençleri şimdinin iş insanlarinin üstüne atlayacaği bi telefon olacak eğerki saçma özelliklerle çikarmazlarsa... Tasarım tamam ama günümüz dünyasinda artik telefonun özellikleride önemli bi hale geldi.. Dönemine göre özellikleride iyiydi, ama bu telefon özelliklerinden ziyade Şahane görünümü tasarımı için aliyodu millet, tıpkı nokia 8800 veya 8850 gibi..

    Piyasaya olurda çikarsa(her sene geri dönecek diye goygoy haberleri yapiliyo motorolanin) efsane harbiden geri döner.. Valla ben çok sevindim, SIRF eskiyi yad etmek için bile alir cebime koyarim asla öylesiydi böylesiydi diye düşünmem.. Iphone samsung tenekelerinden millet gina etti artik.. Umarim Nokia 3310 faciasi gibi bişiy çikmaz yani Güzel kaliteli hızlı bişiy beklerken hilkat garibesiyle karşilaşmayiz..
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    kirac71 6 gün
    ürettiği telefonlara güncelleme getirsin bi. yenisini yapıyor da ne oluyor. moto g4 plus telefonum var bi güncelleme yaptım Android 7 den Android 8.1 e yapmaz olaydım. telefonun sesi gitti. zil sesi muzik sesi seviyeleri yüksekten başlıyor birden kısılıyor. rom atmayı bilmiyorum bilse. bi hama buldum ama korkuyorum telefonu brick edecegim diye. satmak değil kaliteli sürdürebilmek önemli
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    Kulak Misafiri 1 hf.
    Farklı ve başarılı
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    dreamblue35 1 hf.
    bu telefona bir kaç küçük ama albenisini arttıran özellikler eklerler ise telefon yok satar; örnek vermek gerekirse bu telefon katlanabilir olmasının avantajını kullanabilirse (her kes büyük ekran sevmiyor mesela ben) yanında işlemci gücünü arttırıp ayrıca çift sim kart yuvası eklerler ise ve son olarak da hi-res sertifikalı bir ess sabre ses çipi ile destek bulursa sizlerin duayeni o 12-14 bin tl lik telefonları yerden yere vurur
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    Celonfix 1 hf.
    Türkiye'ye gelse keşke. Cem Uzan Türkiye'ye dönerken Motorolla'yı da getirir belki
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Yıl olacak 2020 tek lensli kamera nedir. 5mp on kamera ndir? Ekranı desen öyle. Motorola deneysel çalışmış. prototip sanki bu. Konsept güzel ama katla gömlegin cebine koy.
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    freedomfighter 1 hf.
    her 2-3 senede bir küllerinden doğuyor haberi çıkıyor da bir şey olduğunu göremedik daha.
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    BekirHan 1 hf.
    Telefonun tuşlu versiyonunu zamanında kullanmış birisi olarak çok beğendim bu tasarımı.
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