Motorola Razr küllerinden doğuyor

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2000’li yılların en çok satan modellerinden birisi olan ve efsane haline gelen Moto Razr V3 modeli yıllar sonra yeniden piyasaya çıkıyor. Yeni modelin dönüşü bu kez muhteşem olacak.

Motorola Razr özellikleri

Motorola yeni modelinde katlanabilir bir ekran kullanarak yine unutulmamasını sağlayacak gibi görünüyor. Klasik modelin dış tasarımı aynen korunurken iç kısımda ise 180 derece açılabilen katlanabilir bir ekran yer alıyor. Dikey olarak katlanan telefon rakiplerinden farklı olarak ekranın kat kısımlarını menteşe içerisine iyi bir şekilde monte etmiş. Böylece dışarıdan bir açıklık fark edilmiyor.

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Motorola Razr modelinin ana ekranı 6.2 inçlik plastik OLED ve 2142x876 piksel çözünürlüğe sahip. Telefon açıkken 72 x 172 x 6.9 mm ölçülere sahip. Kapandığında ise 72 x 94 x 14 mm oluyor. Kapağın üst kısmında 2.7 inçlik bir OLED ekran daha var.

600x800 piksel çözünürlük sunan dokunmatik ekranda çeşitli bildirimler, veriler ve özçekim vizörü gibi bileşenler gösterilebiliyor. Ekranda akıllı metinlerle mesajlara veya maillere cevap verebiliyorsunuz. Ayrıca sesli komutlarla da dikte yapılabiliyor.

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Snapdragon 710 yonga seti ile biraz daha orta seviyeye inen Motorola Razr modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. Ana kamera 16MP çözünürlüğünde ve OIS ile desteklenmiş. Gerekirse özçekimler de bu kamera ile yapılabiliyor. Ekran açıldığında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera daha ortaya çıkıyor. 2150mAh kapasiteli batarya biraz sıkıntı çıkarabilir ancak Motorola ön bilgi ekranının daha fazla kullanılacağını öngörmüş olabilir. Batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

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Motorola Razr fiyatı ve çıkış tarihi

WiFi 5, Blueooth 5, GPS, 4G LTE, arka parmak izi okuyucu, USB Tip-C üzerinden ses aktarımı gibi özellikleri olan Motorola Razr modeli 1500$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. İlk etapta Verizon operatörüne özel kalacak model 2020 ortalarına doğru belirli ülkelerde de piyasaya sürülecek.

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