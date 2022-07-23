Motorola Rarz 3, Galaxy Z Flip 4’ten bir hafta önce tanıtılacak

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Motorola, Razr markasını yeniden canlandırarak katlanabilir akıllı telefon pazarına erkenden girse de umduğu başarıyı bulamadı. Özellikle Galaxy Z Flip serisi karşısında yüksek satışlara ulaşamayan Razr serisi, yakında yeni üyesine kavuşacak. Galaxy Z Flip 4 ile rekabet edecek Motorola Razr 3, 2 Ağustos’ta tanıtılacak.

Motorola Razr3, Galaxy Z Flip 4 ile yarışacak

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Z Flip 4’ün 10 Ağustos’ta tanıtılacağını doğrulamıştı. Bunun üzerine Motorola, yeni Razr cihazını 2 Ağustos’ta tanıtmaya karar verdi. Başlangıçta Çin’e özel olacak Razr 3’ün Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7 inç AMOLED ekran, 3 inç ikincil ekran ve diğer amiral gemi özellikleri ile gelecek. Ayrıca Motorola’nın Razr 3 ile ciddi bir fiyat indirimi yapması da bekleniyor.

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Motorola Razr 3, her ne kadar Galaxy Z Flip 4 karşısında başarılı bir rakip olacak olsa da Samsung’un küresel anlamdaki pazarlama başarısı, firmayı Motorola’nın önüne çekecektir.

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