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    Motorola S30 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı

    Motorola'nın yakında Moto Razr 2022, Moto X30 Pro ve yeni Moto S30 Pro modellerini tanıtması bekleniyor. Resmi duyuru yaklaşırken Motorola S30 Pro'nun render görüntüleri sızdırıldı
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    Motorola S30 Pro
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    Önümüzdeki günlerde üç yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanan Motorola’dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. 11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Moto S30 Pro modelinin resmi render görüntüleri sızdırıldı.

    İki farklı renk seçeneği ile görüntülendi

    Görüntülere bakıldığında Mavi ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile görüntülenen Moto S30’nun kavisli bir ekrana ve ön tarafta delikli bir ekran tasarımına sahip olduğu görülüyor. İlginç bir şekilde yeni cihazın Mavi seçeneği, arkada deri benzeri bir kaplamaya sahip olabilir.

    Bununla birlikte metal bir çerçeve tasarımına ev sahipliği yapan yeni telefonun arka kısmında üçlü bir kamera bölümü yer alıyor. Önceki sızıntılara göre Qualcomm'un Snapdragon 888+ platformundan güç alması beklenen Moto S30 Pro, 144Hz yenileme hızı sunan 6.55 inçlik bir OLED ekranOIS destekli 50 megapiksel birincil sensör ve 68W hızlı şarj desteği ile 4.270mAh kapasitesine sahip olacak. 

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