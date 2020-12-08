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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mount & Blade II: Bannerlord'a DLSS desteği geliyor; RTX'li Minecraft beta sürecinden çıktı

    Türk oyun şirketi TaleWorlds Entertainment'ın son oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'a DLSS desteği geliyor. Oyundaki performansınız artık daha fazla olacak.
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    Özgür Eroğlu
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    Mount & Blade II: Bannerlord'a DLSS desteği geliyor; RTX'li Minecraft beta sürecinden çıktı
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    NVIDIA geçtiğimiz saatlerde bu ay içerisinde DLSS desteğinin ekleneceği yeni oyunları duyuruldu ve arasında bizlerin özellikle yakından tanıdığı bir oyun bulunuyor: Mount & Blade II: Bannerlord.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi"

    NVIDIA'nın yaptığı duyuruya göer aralık ayı içerisinde Mount & Blade II: Bannerlord'a DLSS desteği gelecek. Peki DLSS desteği ne işe yarayacak? DLSS, Mount & Blade II: Bannerlord'da performansı %50'ye kadar artırıyor. Bu da her GeForce RTX ekran kartının oyunu 4K'da 60FPS'nin üzerinde oynayabileceği anlamına geliyor. Mount & Blade II: Bannerlord dışında CRSED: F.O.A.D., Moonlight Blade ve Scavengers oyunlarına da DLSS desteği geliyor. Mount & Blade II: Bannerlord'un DLSS desteği için net bir tarih yok ancak bu ay içerisinde gelmesi bekleniyor.

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    NVIDIA'nın duyurusundaki geriye kalan bilgilerden öne çıkanlardan bir diğeri de RTX'li Minecraft. Bir süredir beta sürecinde olan RTX'li Minecraft bugün beta sürecinden çıkıyor. 

    RTX Minecraft

    RTX özellikli Minecraft, bastan aşağı ışın izleme (path tracing) ile birlikte NVIDIA DLSS'yi destekliyor, yani oyundaki tüm ışıklandırmalar ışın izlemeli hale geliyor. RTX’li Minecraft’ta oyuncular deneyimlerini daha da geliştirmek için ışın izlemeli efektlerle desteklenen dünyalarda özel bir Fiziksel Tabanlı İşleme doku paketi ile geliştirilmiş her şeyi görebilecek.

    RTX ile Minecraft'ın çıkışını kutlamak için NVIDIA, Minecraft için toplam resmi RTX dünya sayısını 15'e çıkaran 2 yeni dünya yayınlıyor. Şu an Colosseum dünyası mevcut ve yakında Dungeon Dash da arasına katılacak.

    Cyberpunk 2077'nin çıkışından itibaren RTX ve DLSS desteği sunacağını da hatırlatalım. Ayrıca Cyberpunk 2077, çıkış gününde yani 10 Aralık'ta GeForce Now sisteminde de erişilebilir olacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 yıldır rtx2060 ım var daha rtx li oyun oynayamadım :D
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