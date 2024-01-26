Dijital film platformu MUBI, abonelik ücretlerine zam yaptı

Dünya festivallerinde yarışan, ödül alan filmleri izleyicilerle buluşturan platform, abonelik ücretlerine son olarak eylülde zam yapmış ve aylık paketini 89 liraya çıkarmıştı. Yeni zamla beraber aylık abonelik ücreti 129 liraya yükseldi.
Türk girişimci Efe Çakarel tarafından kurulan dijital film platformu MUBI, popüler sinema filmlerinin aksine daha çok sanat filmleri, bağımsız sinema filmleri ve festival filmlerine ağırlık veriyor. Hollywood filmleri kadar diğer ülkelerin sinemalarına da yer veriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.