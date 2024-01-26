Dijital film platformu MUBI, abonelik ücretlerine zam yaptı

Tam Boyutta Gör Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, aylık abonelik ücretini 89 liradan 129 liraya yükseltti. Öğrenci üyeliği ise 49 liradan 69 liraya çıktı.

Dünya festivallerinde yarışan, ödül alan filmleri izleyicilerle buluşturan platform, abonelik ücretlerine son olarak eylülde zam yapmış ve aylık paketini 89 liraya çıkarmıştı. Yeni zamla beraber aylık abonelik ücreti 129 liraya yükseldi.

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Türk girişimci Efe Çakarel tarafından kurulan dijital film platformu MUBI, popüler sinema filmlerinin aksine daha çok sanat filmleri, bağımsız sinema filmleri ve festival filmlerine ağırlık veriyor. Hollywood filmleri kadar diğer ülkelerin sinemalarına da yer veriliyor.

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