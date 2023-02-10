MUBI tüm gelirini Ahbap’a bağışladı

Tam Boyutta Gör Yerli girişimci Efe Çakarel tarafından kurulan ve dünyada çok sayıda aboneye ulaşan dijital içerik platformu MUBI, depremin ilk gününde paylaşım yapan şirketler arasındaydı. Şirketten dün yapılan açıklama ile Ahbap’a bağış yapıldığı duyuruldu.

MUBI’den yapılan paylaşımda, “Bu yıl Türkiye’de elde ettiğimiz gelirin tamamını Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere bağışladık.” ifadesi kullanıldı. Bahsedilen gelirlere 2022 yılı gelirlerinin dahil olup olmadığı konusunda soru işareti ortaya çıktı. Öte yandan açıklamanın devamında, sinema dünyasından ünlü isimlerle iş birliği yapılarak dünya genelinde bağış kampanyası yapılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

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MUBI’nin açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizi sarsan deprem felaketi dolayısıyla MUBI ekibi olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Geride kalan dört gün boyunca yaraların sarılmasına naçizane bir destek sunabilmek adına Arjantin’den İtalya’ya, Kanada’dan Hindistan’a pek çok çalışanımız Ahbap hesaplarına kişisel bağışta bulundu. Bununla birlikte Türkiye’de bu yıl elde ettiğimiz gelirin tamamını yine Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere bağışladık. Sinema endüstrisindeki önemli isimlerin desteğiyle bağış kampanyasını tüm dünyaya yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye bizim için çok değerli ve üstümüze düşen ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırız. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun..."

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