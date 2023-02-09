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    Tepki gören Netflix ve Starbucks, deprem yardımı açıklaması yayınladı

    Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin dördüncü gününe giren Türkiye, yaralarını sarmaya çalışıyor. Tepki göre Netflix ve Starbucks ise deprem yardımına dair ilk açıklamalarını yayınladı.
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    Netflix ve Starbucks Türkiye’den beklenen deprem açıklaması geldi Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin etkileri sürüyor. Bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetleri sürerken tüm Türkiye genelinden sivil veya tüzel kişilikler yardım kampanyaları yürüyor. Bu bağlamda depremin yaşandığı günden itibaren sessiz kalan Netflix Türkiye ve Starbucks Türkiye’den beklenen açıklama geldi.

    Netflix Türkiye'den deprem açıklaması: Yardımlara devam ediyoruz

    Netflix Türkiye, Twitter’dan yapmış olduğu açıklamada “Tüm enerjimi afet bölgelerine ulaştıracak yardımlar için kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Popüler akış servisi Netflix, şu ana kadar 6 milyon TL tutarında bağış yaptıklarını açıkladı. Buna ek olarak Netflix, tüm dünyadaki çalışanlarının kişisel olarak yaptığı bağışların da iki katını yapacağını duyurdu.

    Starbucks Türkiye'den deprem açıklaması

    Starbucks Türkiye ise depremin ilk anından beri deprem bölgesindeki yöneticileriyle irtibat halinde olduklarını ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini açıkladı. Starbucks Türkiye, Twitter’dan yaptığı açıklamada arama kurtarma alanlarındaki gönüllülerle ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza içecek ve yiyecek sağlanması dahil olmak üzere bu çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşları desteklediğini duyurdu. Starbucks Türkiye ayrıca, bölgede olan ancak operasyonel olarak uygun olan mağazaları da vatandaşlara açtıklarını ve ikramlarda bulunduklarını belirtiyor.

    Netflix ve Starbucks Türkiye, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren sosyal medyada veya basında herhangi bir açıklama veya duyuruda bulunmamıştı. Bu durumu fark eden Türkiye'deki kullanıcılar boykot çağrısında bulunmuş ve tepkilerini göstermeye başlamıştı. Bunlarla birlikte bölgedeki felakette kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 351 olurken, yaralı sayısı ise 63 bin 794'e ulaştı.

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