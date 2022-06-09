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    Blockchain veri platformu Nansen, Google Cloud ile anlaştı

    Blockchain veri platformu Nansen yaptığı açıklamada, kripto yatırımcılarına piyasa bilgilerine hızlı bir şekilde erişim sağlamak için Google Cloud ile anlaştığını duyurdu.
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    Nansen, Piyasa Verileri için Google Cloud ile El Sıkıştı
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    Kripto para piyasasındaki hareketlilik devam ederken, Blockchain veri analizi platformu Nansen, kripto yatırımcılarına piyasa bilgilerini daha iyi aktarabilmek amacıyla Google Cloud ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği ile Google Cloud'un raporları ve ölçümleri Nansen’e yardımcı olacak.

    Bu iş birliği ile Google Cloud'ın teknolojik altyapısı kullanılarak; varlık yöneticilerine, piyasa yapıcılara ve riskten korunma fonu yöneticileri için piyasa hareketi tahminleri, raporlar, ölçümler ve daha fazlasını hazırlanacak.

    Nansen konu ile ilgili olarak ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Nansen, Google Cloud ile yeni kitlelere hizmet eden ürün gruplarının tanıtımını hızlandırmak, küresel büyümenin bir sonraki aşamasını güçlendirmek ve Web3 için kesin bilgi süper uygulaması olmak için çok yıllı bir iş birliği anlaşması yaptı”

    Son olarak Nansen, Layer 1 protokolleriyle DE bağlantı kurmak için Google Cloud‘u kullanmayı düşünüyor.

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    hamza5806 6 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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