NASA'dan özel şirketlere "bize Ay'dan toprak getirin" çağrısı!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılında gerçekleştirecek olduğu insanlı Ay seferi ve hemen arkasından gelecek olan Mars görevi için hazırlıklara son sürat devam ediyor. NASA, bu görevlerin birer parçası olarak hali hazırda düzinelerce farklı çalışma yürütüyor.

Bunlardan bir tanesi de ajansın özel uzay madenciliği şirketlerinden gelecek olan Ay toprağı örneklerine on binlerce dolar ödeme yapacağı bir araştırma programı.

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NASA, özel şirketlerin Ay yüzeyinden taş, toprak, kum gibi materyaller toplayarak teslim etmeleri durumunda parça/örnek başına 15.000 ile 25.000 dolar arasında ödeme yapacaklarını duyurdu.

NASA'ya taş veya toprak örnekleri teslim edecek şirketlerin bu örnekleri Ay'dan aldıklarını işlem sırasında çekilmiş olan fotoğraf ve videolarla kanıtlamaları bekleniyor. Daha sonra ise parçaların mülkiyetleri tamamen NASA'ya devredilecek ve şirketler teslim ettikleri örnekler üzerinde hak talep edemeyecek.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine konuyla ilgili attığı tweette "NASA özel şirketlerden ay toprağı satın alıyor! Uzay kaynaklarını çıkartıp ticari ürünler haline getirmeye başlamak için belirli mevzuatlar oluşturmanın vakti artık geldi." ifadelerini kullandı.

Ay'ın yanı sıra NASA, Mars'tan taş ve toprak örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmek üzere Avrupa Uzay Ajansı ile de birlikte çalışıyor. NASA, Ay'ın ve Mars'ın farklı noktalarından toplanacak olan örneklerden gelecek görevleri için yürüteceği araştırma ve geliştirme süreçlerinde yararlanacak.

Gezegenlerin yüzeylerinden alınan çok küçük parçalar bile evrene dair büyük soru işaretlerimizi gidermeye yardımcı olabilir. Tıpkı Antarktika'da bulunan bir göktaşının gezegenimizde yaşamın nasıl başladığı hakkında önemli ipuçları taşıyor olması gibi.

https://www.engadget.com/nasa-moon-dirt-samples-151803461.html

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