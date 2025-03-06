NASA'dan tarihi başarı: Ay'da ilk defa GPS sinyalini aldı!

- 362.000 km öteden GPS ve Galileo uydularının sinyalleri alındı
- İnsan desteğini ortadan kaldıracak
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NASA'nın Artemis programı kapsamında insanların Ay'da daha uzun süre kalacağı gelecekteki görevler için doğru navigasyon oldukça büyük önem taşıyor.
3 Mart'ta gerçekleştirilen Ay GNSS Alıcı Deneyi (LuGRE) ile Dünya'nın Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) sinyallerinin Ay'da kullanılabileceği gösterildi. GNSS, hassas konumlandırma, navigasyon ve zamanlama bilgisi sağlayan bir uydu ağıdır.
362.000 km öteden GPS ve Galileo uydularının sinyalleri alındı
NASA, LuGRE teknolojisini İtalyan Uzay Ajansı ile iş birliği yaparak geliştirdi ve Firefly Aerospace'in Blue Ghost iniş aracı bu sistemi Ay'a ulaştırdı. İnişten hemen sonra, Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki NASA operatörleri LuGRE'nin Ay yüzeyindeki ilk bilimsel operasyonlarını başlattı. 3 Mart'ta LuGRE, GPS ve Galileo uydularından gelen sinyalleri almayı başardı. 362.000 km öteden gelen sinyaller düzeltilerek etkin bir şekilde çalıştığı kanıtlandı. Bu başarı, gelişmiş navigasyon sistemleri ve hizmetlerinin Dünya dışında da kurulabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
İnsan desteğini ortadan kaldıracak
NASA, geleneksel olarak uzay araçlarını izlemek için çok yönlü bir yaklaşımı benimsiyor. Yerleşik sensörlerden gelen verileri, Dünya tabanlı izleme istasyonlarına iletilen ve onlardan gelen sinyallerle birleştiriyor. Ancak, bu yöntem insan desteğini gerektiriyor.
GNSS verilerinin navigasyon sistemlerine entegre edilmesi, otonom navigasyon için potansiyel bir çözüm sunuyor. Ayrıca, sürekli insan müdahalesi ihtiyacını azaltarak operasyonları daha verimli hale getiriyor. Dolayısıyla NASA'nın bu başarısı, Artemis programı ve Mars'a yönelik diğer misyonlar için büyük önem arz ediyor. Gelecekteki görevlerde araçlar, konumlarını, hızlarını ve zamanlarını belirleyerek sürekli Dünya merkezli takibe ihtiyaç duymadan daha hassas ve bağımsız bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşabilirler.Kaynakça https://interestingengineering.com/space/moon-tech-taps-into-earths-gps https://www.nasa.gov/general/nasa-successfully-acquires-gps-signals-on-moon/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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