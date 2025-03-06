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    NASA'dan tarihi başarı: Ay'da ilk defa GPS sinyalini aldı!

    NASA, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya'nın GPS sistemini ilk kez Ay'da çalıştırmayı başardı. Böylece, gelecekteki Ay görevleri için gerekli olan güvenilir navigasyon yolunda önemli bir adım attı.
    NASA'dan tarihi başarı: Ay'da ilk defa GPS sinyalini aldı! Tam Boyutta Gör
    NASA, Dünya'nın Küresel Konumlandırma Sistemi'ni (GPS) ilk kez Ay'da çalıştırmayı başardı. Böylece, gelecekteki Ay görevleri için gerekli olan güvenilir navigasyon yolunda önemli bir adım attı.

    NASA'nın Artemis programı kapsamında insanların Ay'da daha uzun süre kalacağı gelecekteki görevler için doğru navigasyon oldukça büyük önem taşıyor.

    3 Mart'ta gerçekleştirilen Ay GNSS Alıcı Deneyi (LuGRE) ile Dünya'nın Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) sinyallerinin Ay'da kullanılabileceği gösterildi. GNSS, hassas konumlandırma, navigasyon ve zamanlama bilgisi sağlayan bir uydu ağıdır.

    362.000 km öteden GPS ve Galileo uydularının sinyalleri alındı

    NASA, LuGRE teknolojisini İtalyan Uzay Ajansı ile iş birliği yaparak geliştirdi ve Firefly Aerospace'in Blue Ghost iniş aracı bu sistemi Ay'a ulaştırdı. İnişten hemen sonra, Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki NASA operatörleri LuGRE'nin Ay yüzeyindeki ilk bilimsel operasyonlarını başlattı. 3 Mart'ta LuGRE, GPS ve Galileo uydularından gelen sinyalleri almayı başardı. 362.000 km öteden gelen sinyaller düzeltilerek etkin bir şekilde çalıştığı kanıtlandı. Bu başarı, gelişmiş navigasyon sistemleri ve hizmetlerinin Dünya dışında da kurulabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. 

    NASA'dan tarihi başarı: Ay'da ilk defa GPS sinyalini aldı! Tam Boyutta Gör
    NASA ayrıca, 21 Ocak'ta Dünya'dan 338.000 km uzağa ulaşarak en yüksek irtifa GNSS sinyal edinimi rekorunu kırdı. Bu rekor, NASA'nın Manyetosferik Çok Ölçekli Görevi'nin elinde tuttuğu önceki rekoru geride bıraktı. 20 Şubat'ta LuGRE ay yörüngesine ulaştığında GNSS irtifa rekorunu daha da genişleterek Dünya'dan 391.000 km mesafeye ulaştı. 

    İnsan desteğini ortadan kaldıracak

    NASA, geleneksel olarak uzay araçlarını izlemek için çok yönlü bir yaklaşımı benimsiyor. Yerleşik sensörlerden gelen verileri, Dünya tabanlı izleme istasyonlarına iletilen ve onlardan gelen sinyallerle birleştiriyor. Ancak, bu yöntem insan desteğini gerektiriyor.

    GNSS verilerinin navigasyon sistemlerine entegre edilmesi, otonom navigasyon için potansiyel bir çözüm sunuyor. Ayrıca, sürekli insan müdahalesi ihtiyacını azaltarak operasyonları daha verimli hale getiriyor. Dolayısıyla NASA'nın bu başarısı, Artemis programı ve Mars'a yönelik diğer misyonlar için büyük önem arz ediyor. Gelecekteki görevlerde araçlar, konumlarını, hızlarını ve zamanlarını belirleyerek sürekli Dünya merkezli takibe ihtiyaç duymadan daha hassas ve bağımsız bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşabilirler.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/moon-tech-taps-into-earths-gps https://www.nasa.gov/general/nasa-successfully-acquires-gps-signals-on-moon/
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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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