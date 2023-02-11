Tam Boyutta Gör 6 Şubat'ta gerçekleşen ve ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu hasarlar, her geçen gün daha fazla göze çarpmakta. Olayın haberi yayıldıkça NASA da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında bulunan uzay ajanslarındaki bilim insanları, olayla ilgili uydu verilerini işlemeye ve analiz etmeye başladı. İşte 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen iki şiddetli deprem sonrası oluşan hasarı gösteren o harita:

Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti 18 sa. önce eklendi

Paylaşılan ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı çevresinin hâlini bir kez daha gözler önüne serdi

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ön hasar temsili haritası, Kahramanmaraş ve ilçelerinden Türkoğlu'nu ayrıca Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Nurdağı'nın aldığı hasarı göstermekte. Ciddi zarar gören ve yıkılan binalar kırmızı renkle gösterilirken orta derecede veya kısmen hasar görmüş alanlar turuncu ve sarı renkle gösterilmekte. Birçok yerin kızrmızı renkle gösterilmesi ise acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan NASA çalışanı Shanna McClain, "Bu olayı yakından izliyoruz. Uydulardan mümkün olduğu ölçüde hasarı haritalandırmaya ek olarak, müdahale çabalarında zorluk oluşturabilecek artan toprak kayması risklerini, elektrik kesintilerini ve hava durumunu izlemek için de uyduları kullanıyoruz." dedi. NASA'da çalışan jeofizik uzmanı Eric Fielding ise 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremini, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benzetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

NASA, deprem sonrası oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı