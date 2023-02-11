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    NASA, deprem sonrası oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı

    NASA, 6 Şubat'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı çevresinde oluşturduğu hasarı gösteren uydu görüntülerini paylaştı.
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    NASA, deprem sonrası oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    6 Şubat'ta gerçekleşen ve ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu hasarlar, her geçen gün daha fazla göze çarpmakta. Olayın haberi yayıldıkça NASA da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında bulunan uzay ajanslarındaki bilim insanları, olayla ilgili uydu verilerini işlemeye ve analiz etmeye başladı. İşte 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen iki şiddetli deprem sonrası oluşan hasarı gösteren o harita:

    Paylaşılan ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı çevresinin hâlini bir kez daha gözler önüne serdi

    NASA, deprem sonrası oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ön hasar temsili haritası, Kahramanmaraş ve ilçelerinden Türkoğlu'nu ayrıca Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Nurdağı'nın aldığı hasarı göstermekte. Ciddi zarar gören ve yıkılan binalar kırmızı renkle gösterilirken orta derecede veya kısmen hasar görmüş alanlar turuncu ve sarı renkle gösterilmekte. Birçok yerin kızrmızı renkle gösterilmesi ise acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

    Konu ile ilgili açıklama yapan NASA çalışanı Shanna McClain, "Bu olayı yakından izliyoruz. Uydulardan mümkün olduğu ölçüde hasarı haritalandırmaya ek olarak, müdahale çabalarında zorluk oluşturabilecek artan toprak kayması risklerini, elektrik kesintilerini ve hava durumunu izlemek için de uyduları kullanıyoruz." dedi. NASA'da çalışan jeofizik uzmanı Eric Fielding ise 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremini, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benzetti. 

    Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/images/pia25564-satellites-assess-earthquake-damage-in-turkey https://earthobservatory.nasa.gov/images/150949/earthquake-damage-in-turkiye
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 9 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 14 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 18 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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