NASA, deprem sonrası oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı

- Paylaşılan ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı çevresinin hâlini bir kez daha gözler önüne serdi
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Paylaşılan ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı çevresinin hâlini bir kez daha gözler önüne serdi
Konu ile ilgili açıklama yapan NASA çalışanı Shanna McClain, "Bu olayı yakından izliyoruz. Uydulardan mümkün olduğu ölçüde hasarı haritalandırmaya ek olarak, müdahale çabalarında zorluk oluşturabilecek artan toprak kayması risklerini, elektrik kesintilerini ve hava durumunu izlemek için de uyduları kullanıyoruz." dedi. NASA'da çalışan jeofizik uzmanı Eric Fielding ise 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremini, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benzetti.Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/images/pia25564-satellites-assess-earthquake-damage-in-turkey https://earthobservatory.nasa.gov/images/150949/earthquake-damage-in-turkiye Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah