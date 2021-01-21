NASA, 'Kaos Tanrısı' Apofis'e uzay aracı göndermeye hazırlanıyor

NASA, Dünya'ya yakın bir yörüngede bulunan dev asteroit Apofis'i ziyaret etmek için kolları sıvadı. Uzay ajansı, şu anda hali hazırda uzayda bulunan OSIRIS-REx sondasına ikinci bir görev atayıp sondayı Apofis'e göndermeyi planlıyor. Henüz kesinleşen bir şey olmasa da OSIRIS-REx görevinin arkasındaki bilim insanları, potansiyel bir Apofis misyonu için büyük heyecan duyduklarını belirtti.

NASA'nın OSIRIS-REx sondasını, Bennu asteroitindeki müthiş göreviyle tanıyoruz. 2016 yılında fırlatılan uzay aracı 2018'in sonunda Bennu asteroitine ulaşmış ve dev gök taşını iki yıl boyunca detaylı bir şekilde incelemişti. OSIRIS-REx daha sonra geçtiğimiz yıl Bennu'ya iniş yaparak yüzeyden örnek maddeler topladı. Uzay aracı topladığı bu örneklerle birlikte bu yıl Bennu'dan ayrılacak ve Dünya'ya doğru yola çıkacak.

Ayrıca Bkz. "'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek"

OSIRIS-REx'in 2023'te Dünya'ya ulaşması ve numune kapsülünü Yeryüzü'ne bırakması bekleniyor. Ancak dev sonda kendisi Dünya atmosferine giriş yapmayacak; bunun yerine uzaydaki yolculuğuna devam edecek ve kalan yakıtıyla birlikte ekstra görevlere çıkacak.

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'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek

NASA'lı araştırmacılar OSIRIS-REx'in potansiyel yeni hedefleriyle ilgili tartışmalara şimdiden başlamış durumda. Haberimize konu olan Apofis'in bu alanda büyük potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Apofis önerisi kabul edilirse OSIRIS-REx 2029 yılında Apofis'in yörüngesine giriş yapacak.

2029 yılı önemli bir tarih, zira Apofis'in Nisan 2029'da Dünya'ya müthiş bir yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Apofis 2029'da Yeryüzü'ne 31.700 kilometre kadar yaklaşacak. Şu anda örneğin TV/iletişim uyduları yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikte yer alıyor. Yani Apofis, TV uydularından bile daha yakın bir konumdan geçiş yapacak.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan OSIRIS-REx baş araştırmacısı Dante Lauretta,"Kesinlik bizim için de bir sürpriz oldu, ancak çok iyi bir sürpriz diyebilirim. Uzatılmış görev hedeflerinin yakın-geçiş tarzı, daha geleneksel fırsatlar olacağını düşünmüştüm. Bu tarz görevlerin iç güneş sisteminde tasarlanması gayet kolay. Ancak OSIRIS-REx görev tasarımcısı, uzay aracını ikinci bir büyük Dünya'ya-yakın asteroitin yörüngesine yerleştirebileceğimizi söylediğinde büyük heyecan duydum." ifadelerini kullandı.

Apofis planının henüz kesinleşmediğini belirten Lauretta,"Şu anda bizi başka bir asteroitle buluşturabilecek bir çözüme sahip değiliz. Bu görevin mümkün olmasını sağlayan şey de zaten Apofis'in 2029'daki Dünya yakın geçişi olacak." ifadelerini kullandı

'Kaos Tanrısı' lakabıyla da bilinen Apofis asteroiti, zaman zaman bazı haber sitelerinde 'NASA açıkladı: Bu asteroit Dünya'ya çarpacak' benzeri başlıklı tık almak için yapılan haberlere de konu oluyor. Elbette bu haberlerin bilimsel bir dayanağı veya gerçek bir NASA kaynağı yok. Apofis'in önümüzdeki 100 yıllık süreçte Dünya'ya çarpma olasılığı neredeyse sıfıra yakın durumda.

https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-probe-could-visit-apophis-2029

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