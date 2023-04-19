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    NATO'dan yapay zeka alarmı: Kontrol altına alma çalışmaları başladı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yapay zeka teknolojilerinin kontrollü ve sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayacak kurallar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.
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    NATO'dan yapay zeka alarmı: Kullanımı kontrol altına alınacak Tam Boyutta Gör

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Salı günü yaptığı açıklamada yapay zeka ve diğer yıkıcı teknolojilerin askeri alanda sorumlu bir şekilde kullanılmasını öngören kurallar üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda Çin ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

    NATO silahsızlanma konferansında konuşan Stoltenberg "Belirli bir ülkenin sahip olduğu yapay zeka algoritmalarının ve araçlarının sayısını, füzeler ve savaş başlıklarında olduğu gibi basitçe sayıp sınırlayamayız" dedi.

    NATO'dan yapay zeka alarmı: Kullanımı kontrol altına alınacak Tam Boyutta Gör

    Evrensel standartlar belirlenecek

    NATO lideri bu yeni teknolojilerin askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanımı için ortak evrensel standartlar geliştirmeye karalı olduklarını vurguladı. Yapay zeka teknolojileri ve bunların kullanım ilkeleri üzerine bir strateji belirleyeceklerini belirtti.

    Stoltenberg, bu tür çalışmalara bir örnek olarak Birleşik Krallık'ın anti-uydu füzeleri ve yönlendirilmiş enerji silahlarının dış uzayda kullanımının yasaklanmasına ilişkin Birleşmiş Milletler nezdindeki çalışmalarını hatırlattı.

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    KiLLeR© 13 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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