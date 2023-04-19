NATO'dan yapay zeka alarmı: Kontrol altına alma çalışmaları başladı

Tam Boyutta Gör

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Salı günü yaptığı açıklamada yapay zeka ve diğer yıkıcı teknolojilerin askeri alanda sorumlu bir şekilde kullanılmasını öngören kurallar üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda Çin ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

Netflix yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybetti 16 sa. önce eklendi

NATO silahsızlanma konferansında konuşan Stoltenberg "Belirli bir ülkenin sahip olduğu yapay zeka algoritmalarının ve araçlarının sayısını, füzeler ve savaş başlıklarında olduğu gibi basitçe sayıp sınırlayamayız" dedi.

Tam Boyutta Gör

Evrensel standartlar belirlenecek

NATO lideri bu yeni teknolojilerin askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanımı için ortak evrensel standartlar geliştirmeye karalı olduklarını vurguladı. Yapay zeka teknolojileri ve bunların kullanım ilkeleri üzerine bir strateji belirleyeceklerini belirtti.

Stoltenberg, bu tür çalışmalara bir örnek olarak Birleşik Krallık'ın anti-uydu füzeleri ve yönlendirilmiş enerji silahlarının dış uzayda kullanımının yasaklanmasına ilişkin Birleşmiş Milletler nezdindeki çalışmalarını hatırlattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.