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    Nazi şifrelerini kıran 80 yıllık bilgisayarın yeni görüntüleri yayınlandı

    İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin zaferinde önemli bir rol oynayan devrim niteliğindeki Colossus bilgisayarıyla ilgili daha önce yayınlanmamış birçok görüntü ve belge yayınlandı.

    Nazi şifrelerini kıran bilgisayarın yeni görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Birleşik Krallık Hükümeti İletişim Merkezi (GCHQ), İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin zaferinde önemli bir rol oynayan Colossus'a ilişkin fotoğraf ve belgeleri yayınladı.

    Bu önemli veri setinin yayınlanması, şifre makinelerinin yaratılışının 80. yıldönümüne denk geliyor. On yıllar boyunca Colossus'un varlığı inkar edilmiş ancak 2000'li yıllarda Birleşik Krallık hükümeti nihayet varlığını kabul etmişti.

    Colossus: İlk elektronik şifre çözücü

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın şifreleri müttefikler için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ancak 1943 yılında İngiliz bilim adamları, kodlama ve şifre çözme tarihinde bir dönüm noktası olan yenilikçi bir cihaz geliştirdiler: Colossus. Bu elektronik şifre çözücü türünün ilk örneğiydi ve tarihteki ilk bilgisayarlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Nazi şifrelerini kıran bilgisayarın yeni görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Colossus'un ana görevi Alman iletişim ekipleri tarafından kullanılan şifreli mesajları, özellikle de Lorenz şifrelerini çözmekti. Büyük miktarda veriyi işlemek ve karmaşık matematiksel işlemleri daha önce görülmemiş bir hızda gerçekleştirmek için kullanılabiliyordu.

    Colossus mesajların deşifre edilmesinde önemli bir rol oynayarak ittifakın Nazi Almanya'sının planları ve eylemleri hakkında değerli bilgiler edinmesini sağladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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