Nazi şifrelerini kıran 80 yıllık bilgisayarın yeni görüntüleri yayınlandı

Birleşik Krallık Hükümeti İletişim Merkezi (GCHQ), İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin zaferinde önemli bir rol oynayan Colossus'a ilişkin fotoğraf ve belgeleri yayınladı.
Bu önemli veri setinin yayınlanması, şifre makinelerinin yaratılışının 80. yıldönümüne denk geliyor. On yıllar boyunca Colossus'un varlığı inkar edilmiş ancak 2000'li yıllarda Birleşik Krallık hükümeti nihayet varlığını kabul etmişti.
Colossus: İlk elektronik şifre çözücü
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın şifreleri müttefikler için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ancak 1943 yılında İngiliz bilim adamları, kodlama ve şifre çözme tarihinde bir dönüm noktası olan yenilikçi bir cihaz geliştirdiler: Colossus. Bu elektronik şifre çözücü türünün ilk örneğiydi ve tarihteki ilk bilgisayarlardan biri olarak kabul ediliyor.
Colossus'un ana görevi Alman iletişim ekipleri tarafından kullanılan şifreli mesajları, özellikle de Lorenz şifrelerini çözmekti. Büyük miktarda veriyi işlemek ve karmaşık matematiksel işlemleri daha önce görülmemiş bir hızda gerçekleştirmek için kullanılabiliyordu.
Colossus mesajların deşifre edilmesinde önemli bir rol oynayarak ittifakın Nazi Almanya'sının planları ve eylemleri hakkında değerli bilgiler edinmesini sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.