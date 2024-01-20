Nazi şifrelerini kıran 80 yıllık bilgisayarın yeni görüntüleri yayınlandı

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Birleşik Krallık Hükümeti İletişim Merkezi (GCHQ), İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin zaferinde önemli bir rol oynayan Colossus'a ilişkin fotoğraf ve belgeleri yayınladı.

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Bu önemli veri setinin yayınlanması, şifre makinelerinin yaratılışının 80. yıldönümüne denk geliyor. On yıllar boyunca Colossus'un varlığı inkar edilmiş ancak 2000'li yıllarda Birleşik Krallık hükümeti nihayet varlığını kabul etmişti.

Colossus: İlk elektronik şifre çözücü

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın şifreleri müttefikler için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ancak 1943 yılında İngiliz bilim adamları, kodlama ve şifre çözme tarihinde bir dönüm noktası olan yenilikçi bir cihaz geliştirdiler: Colossus. Bu elektronik şifre çözücü türünün ilk örneğiydi ve tarihteki ilk bilgisayarlardan biri olarak kabul ediliyor.

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Colossus'un ana görevi Alman iletişim ekipleri tarafından kullanılan şifreli mesajları, özellikle de Lorenz şifrelerini çözmekti. Büyük miktarda veriyi işlemek ve karmaşık matematiksel işlemleri daha önce görülmemiş bir hızda gerçekleştirmek için kullanılabiliyordu.

Colossus mesajların deşifre edilmesinde önemli bir rol oynayarak ittifakın Nazi Almanya'sının planları ve eylemleri hakkında değerli bilgiler edinmesini sağladı.

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