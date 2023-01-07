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    Netflix duyurdu: Wednesday 2. sezon "çok yakında" geliyor

    Netflix platformunda yayınlanan popüler dizilerden Wednesday'in 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Beklenen duyuru geldi: Wednesday 2. sezon geliyor!
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    netflix wednesday 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Jenna Ortega’lı doğaüstü gençlik dizisi Wednesday, Netflix’in şimdiye kadarki en popüler dizilerinden biri. Platformda yayınlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşan dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği netleşti. Netflix, sosyal medya kanalı üzerinden dizinin yeni sezonunun geleceğinin müjdesini verdi.

    Netflix: Wednesday 2. sezon çok yakında!

    Kasım ayında sekiz bölümle platforma giriş yapan dizinin 2. sezon duyurusu için hazırlanan tanıtım videosunda Ortega’nın popüler dansı dahil dizinin viral olan tüm sahneleri kısaca birinci sezondan görüntüler hızlıca akıyor. Ortega’nın “Son birkaç haftadır av oldum… uykularım kaçtı ve internette milyonlarca kez taklit edildim. Resmen işkenceydi. Teşekkür ederim.” sözlerinin ardından Netflix, “Tüm dünyada olay yaratan dizi geri dönüyor” ile videoyu kapatıyor ancak tarih bilgisi gelmiyor.

    Wednesday dizisi konusu

    Dizi, Nevermore Academy öğrencisi olarak ilk yılına başlayan Wednesday Addams'ın etrafında dönüyor. Addams ailesinin popüler karakteri, psişik yeteneğini geliştiriyor ve kasabayı rahatsız eden doğaüstü bir gizemi çözmeye çalışıyor.

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    abstergo78GHOST 22 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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