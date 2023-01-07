Netflix duyurdu: Wednesday 2. sezon "çok yakında" geliyor

Netflix: Wednesday 2. sezon çok yakında!
Kasım ayında sekiz bölümle platforma giriş yapan dizinin 2. sezon duyurusu için hazırlanan tanıtım videosunda Ortega’nın popüler dansı dahil dizinin viral olan tüm sahneleri kısaca birinci sezondan görüntüler hızlıca akıyor. Ortega’nın “Son birkaç haftadır av oldum… uykularım kaçtı ve internette milyonlarca kez taklit edildim. Resmen işkenceydi. Teşekkür ederim.” sözlerinin ardından Netflix, “Tüm dünyada olay yaratan dizi geri dönüyor” ile videoyu kapatıyor ancak tarih bilgisi gelmiyor.
Wednesday dizisi konusu
Dizi, Nevermore Academy öğrencisi olarak ilk yılına başlayan Wednesday Addams'ın etrafında dönüyor. Addams ailesinin popüler karakteri, psişik yeteneğini geliştiriyor ve kasabayı rahatsız eden doğaüstü bir gizemi çözmeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..