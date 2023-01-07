Netflix duyurdu: Wednesday 2. sezon "çok yakında" geliyor

Tam Boyutta Gör Jenna Ortega’lı doğaüstü gençlik dizisi Wednesday, Netflix’in şimdiye kadarki en popüler dizilerinden biri. Platformda yayınlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşan dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği netleşti. Netflix, sosyal medya kanalı üzerinden dizinin yeni sezonunun geleceğinin müjdesini verdi.

Netflix, 2022 yılının popüler dizi ve filmlerini açıkladı! 1 hf. önce eklendi

Netflix: Wednesday 2. sezon çok yakında!

Kasım ayında sekiz bölümle platforma giriş yapan dizinin 2. sezon duyurusu için hazırlanan tanıtım videosunda Ortega’nın popüler dansı dahil dizinin viral olan tüm sahneleri kısaca birinci sezondan görüntüler hızlıca akıyor. Ortega’nın “Son birkaç haftadır av oldum… uykularım kaçtı ve internette milyonlarca kez taklit edildim. Resmen işkenceydi. Teşekkür ederim.” sözlerinin ardından Netflix, “Tüm dünyada olay yaratan dizi geri dönüyor” ile videoyu kapatıyor ancak tarih bilgisi gelmiyor.

Wednesday dizisi konusu

Dizi, Nevermore Academy öğrencisi olarak ilk yılına başlayan Wednesday Addams'ın etrafında dönüyor. Addams ailesinin popüler karakteri, psişik yeteneğini geliştiriyor ve kasabayı rahatsız eden doğaüstü bir gizemi çözmeye çalışıyor.

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