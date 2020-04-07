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    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman

    Bu ay yayınlanacak olan yeni Netflix aksiyon filmi Extraction'dan ilk fragman geldi. Filmin başrolünde Chris Hemsworth yer alıyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de aksiyon dolu yeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Chris Hemsworth'un yer aldığı Extraction filminden ilk fragman bugün yayınlandı.

     

    Extraction'ın yayınlanan ilk görüntüleriyle oldukça etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Özellikle de bu karantina günlerinde iyi bir aksiyon filmi arayanlar için iyi olacak gibi. Netflix'in filmle ilgili yayınladığı açıklama yazısı şöyle:

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    "Korkusuz ve kanunsuz bir paralı asker olan Tyler Rake (Chris Hemsworth), uluslararası bir suç baronunun kaçırılan oğlunu kurtarmakla görevlendirilince kariyerinin en ölümcül görevine çıkar. Sam Hargrave'in yönettiği, nefesinizi tutarak izleyeceğiniz bu aksiyonla dolu gerilimin yapımcılığını Avengers: Endgame'in vizyoner yönetmenleri Joe ve Anthony Russo üstleniyor." 

    Extraction'ın oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth'ın (Thor: Ragnarok) yanı sıra David Harbour (Stranger ThingsBlack Widow), Derek Luke (13 Reasons Why), Golshifteh Farahani (Paterson) ve Rudhraksh Jaiswal gibi isimler var,

    Filmde senarist ve yapımcı koltuğunda Russo Kardeşler'i görüyoruz. Joe ve Anthony Russo bildiğiniz gibi son yıllarda Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame ve Captain America: Winter Soldier gibi yapımlarla beyaz perdeye damgasını vurmuştu.

    Son olarak yönetmen koltuğunda ise Sam Hargrave var. Genç bir isim olan Sam Hargrave kariyerinde ilk kez bir filmde yönetmenlik yapacak. Hargrave daha önce Avengers: Endgame, Captain America: Civil War gibi filmlerde akrobasi koordinatörü olarak görev yapmış.

    Netflix, Extraction filmini 24 Nisan'da tüm dünyada aynı anda yayınlayacak.



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    BeAr 1 gün en beğenilen
    Hindistan'ın en büyük uyuşturucu tüccarı mı? ne yapmış baharat mı kaçırmış.
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    Kıvanç tatlıtuğ netflix için aksiyon filmi yapmış sandım, küçük foto yanılttı.
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    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    güzel görünüyor . Gelsin şu korona dan evdeyiz izleriz bari
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    BeAr 1 gün en beğenilen
    Hindistan'ın en büyük uyuşturucu tüccarı mı? ne yapmış baharat mı kaçırmış.
    Yanıtla +5
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 gün
    Netflix'in yine fizik kanunlarını alt üst eden yeni filmi.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün
    Gayet iyi görünüyor gelsin şu korona günlerinde cerezlik...
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    ebavamqko 1 gün
    yine multiracial saçmalıkları yani subliminal mesajlar ile dolu bir netflix filmi.
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