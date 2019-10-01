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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler

    Netflix Türkiye'ye 2019 yılının Ekim ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Ağustos ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler, filmler ve belgeseller bu listede:
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler
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    Netflix'in Türkiye kütüphanesine bu ay eklenecek yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz ayı dizilerle dolu geçmişti. Bu ay Oscar'a aday olacağı tahmin edilen filmlere odaklanılıyor. Sadece bu ay değil önümüzdeki ayların da ana odağı yüksek bütçeli Netflix filmleri olacak.

    Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayabilirsiniz. Netflix'in Ekim ayında kütüphaneye ekleyeceği içerikler bu liste ile sınırlı kalmayacak. Bu ay içerisinde başka içeriklerin yayın hakkını satın alması durumunda o içerikler de Ekim'de kütüphaneye eklenecek.

    Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal dizileri

    Peaky Blinders: 5. Sezon – 4 Ekim

    Living with Yourself – 18 Ekim

    Aşkta ve yaşamda hüsrana uğramış bir adam, gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirildiğini fark eder.

    La casa de las flores: 2. Sezon – 18 Ekim

    Daybreak – 24 Ekim

    Bu mizahi drama dizisinde, liseli bir genç zombilerle ve Mad Max tarzı çetelerle dolu kıyamet sonrası dünyada yol alırken kayıp aşkını bulmaya çalışıyor

    Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler
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    Brotherhood – 25 Ekim

    Abisinin Brezilya'da giderek güçlenen bir suç örgütünün lideri olduğunu öğrenen dürüst bir avukat, ahlaki bir dönüm noktasına gelir.

    The Kominsky Method: 2. Sezon – 25 Ekim

    Nowhere Man – 31 Ekim

    İdamı bekleyen bir adam, tuhaf bir karşılaşmanın ardından alternatif zaman döngülerini yaşayınca, ailesini korumak için hapishaneden kaçar.

    Ayrıca Bkz. "Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir"

    Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal Filmleri

    In the Tall Grass – 4 Ekim

    Kayıp bir çocuğu bulmak için büyük bir çayırlık alana giren iki kardeş, çıkış yolunu bulamaz. Stephen King ve Joe Hill'in kısa romanından uyarlandı.

    El Camino: A Breaking Bad Movie – 11 Ekim

    The Forest of Love – 11 Ekim

    The Laundromat – 18 Ekim

    Sigorta sahtekârlığını araştıran dul bir kadın (Meryl Streep), Panama'da iki avukatın dünyanın mali sistemini istismar ettiğini açığa çıkarır.

    Seventeen – 18 Ekim

    Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal belgeselleri

    Breakfast, Lunch & Dinner – 23 Ekim

    Little Miss Sumo – 23 Ekim

    Netflix’in satın aldığı içeriklerden bazıları

    • Enes Batur Gerçek Kahraman - Yayında
    • The Conjuring – Yayında
    • God Zilla – Yayında
    • Scary Movie 1-2-3 – Yayında
    • Spider-Man 2 – Yayında
    • Jumanji – Yayında
    • Fokus – Yayında
    • The Exorcism – Yayında
    • Signal – Yayında
    • Tunnel – Yayında

    Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler
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    • The Good Place: Sezon 3 – 2 Ekim
    • Can Dostlar – 4 Ekim
    • Raising Dion – 4 Ekim
    • Rotten: 2. Sezon  - 4 Ekim
    • Creeped Out: 2. Sezon – 4 Ekim
    • El Dragon: Return of a Warrior – 4 Ekim
    • The Walking Dead: Sezon 3 – 9 Ekim
    • Olanlar Oldu – 11 Ekim
    • Fractured – 11 Ekim
    • 12 Monkeys – 11 Ekim
    • The Pirates – 15 Ekim
    • Justice League – 20 Ekim
    • Twilight serisi – 23 Ekim
    • How to Get Away with Murder – 27 Ekim



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    swat882 1 hf. en beğenilen
    Netflix iyice dijiturk e dönüşmeye başladı.
    Türkiye ye ilk geldiği gün donanimhaber aile üyeliği ile üye olduk ve içerikler zenginleşsin diye destekledik. Çevremizdekilere tavsiye ettik lakin içerikler nedense kalite anlamında son zamanlarda artmıyor. Ben biraz sitem ediyorum bu konuda bakalım ne yapacağız.
    Not: breaking bad biraz heyecanlandırıyor hadi bakalım.
    Bu arada haber için teşekkürler.
    Netflix iyice dijiturk e dönüşmeye başladı. Türkiye ye ilk geldiği gün donanimhaber aile üyeliği ile üye olduk ve içerikler zenginleşsin diye destekledik. Ç...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Canberk-89 1 hf. yeni yorumcu
    Hadi bakalım... İşeten güçten fırsat bulunca bakacağız artık :)
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    Start Again 1 hf. yeni yorumcu
    İki ay verip sonra tekrar üyelik başlatacağım. Biraz biriksin içerikler.
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    mehmehcik_71 1 hf.
    Bu el camino iyi bi şeye benziyor
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    El Prezidente 1 hf.
    belgeselleri baya ilgimi çekti bir de tabii BBad filmi.
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    Jeolog. 1 hf.
    İlki izlendi ki ikinciyi de getirdiler.

    scary movie izleriz bizde.
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    Rotae 1 hf.
    İçerikler güzel ama bence de yetersiz özellikle filmler
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    Turin Turambar. 1 hf.
    Enes batur mu?
    40 liralık pakedi yapıştırıyorum hemen
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cenkerozkan 1 hf. Turin Turambar.
    İşte aradığım ruh budur hocam
    Yanıtla +1
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    Akbaba89 1 hf.
    Satın alınan filmler neden UHD kalitesinde gelmiyor? Ayrıca film arşivi çok yetersiz halen
    1 Yanıt Yanıtla
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    __Nikolaus__ 1 hf. Akbaba89
    Daha iyi arşivi olan rakip varda biz mi geçmedik? Amazon kullandım 3 günde bitti resmen, netflix su an için içerik konusunda rakipsiz ben devamlı izleyecek birseyler bulabiliyorum.
    Yanıtla +1
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    emrhyldrm 1 hf.
    Blacklist 6. Sezon ne zaman gelir acaba ?
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