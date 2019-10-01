Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler

Netflix'in Türkiye kütüphanesine bu ay eklenecek yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz ayı dizilerle dolu geçmişti. Bu ay Oscar'a aday olacağı tahmin edilen filmlere odaklanılıyor. Sadece bu ay değil önümüzdeki ayların da ana odağı yüksek bütçeli Netflix filmleri olacak.
Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayabilirsiniz. Netflix'in Ekim ayında kütüphaneye ekleyeceği içerikler bu liste ile sınırlı kalmayacak. Bu ay içerisinde başka içeriklerin yayın hakkını satın alması durumunda o içerikler de Ekim'de kütüphaneye eklenecek.
Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal dizileri
Peaky Blinders: 5. Sezon – 4 Ekim
Living with Yourself – 18 Ekim
Aşkta ve yaşamda hüsrana uğramış bir adam, gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirildiğini fark eder.
La casa de las flores: 2. Sezon – 18 Ekim
Daybreak – 24 Ekim
Bu mizahi drama dizisinde, liseli bir genç zombilerle ve Mad Max tarzı çetelerle dolu kıyamet sonrası dünyada yol alırken kayıp aşkını bulmaya çalışıyor
Brotherhood – 25 Ekim
Abisinin Brezilya'da giderek güçlenen bir suç örgütünün lideri olduğunu öğrenen dürüst bir avukat, ahlaki bir dönüm noktasına gelir.
The Kominsky Method: 2. Sezon – 25 Ekim
Nowhere Man – 31 Ekim
İdamı bekleyen bir adam, tuhaf bir karşılaşmanın ardından alternatif zaman döngülerini yaşayınca, ailesini korumak için hapishaneden kaçar.
Ayrıca Bkz. "Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir"
Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal Filmleri
In the Tall Grass – 4 Ekim
Kayıp bir çocuğu bulmak için büyük bir çayırlık alana giren iki kardeş, çıkış yolunu bulamaz. Stephen King ve Joe Hill'in kısa romanından uyarlandı.
El Camino: A Breaking Bad Movie – 11 Ekim
The Forest of Love – 11 Ekim
The Laundromat – 18 Ekim
Sigorta sahtekârlığını araştıran dul bir kadın (Meryl Streep), Panama'da iki avukatın dünyanın mali sistemini istismar ettiğini açığa çıkarır.
Seventeen – 18 Ekim
Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal belgeselleri
Breakfast, Lunch & Dinner – 23 Ekim
Little Miss Sumo – 23 Ekim
Netflix’in satın aldığı içeriklerden bazıları
- Enes Batur Gerçek Kahraman - Yayında
- The Conjuring – Yayında
- God Zilla – Yayında
- Scary Movie 1-2-3 – Yayında
- Spider-Man 2 – Yayında
- Jumanji – Yayında
- Fokus – Yayında
- The Exorcism – Yayında
- Signal – Yayında
- Tunnel – Yayında
- The Good Place: Sezon 3 – 2 Ekim
- Can Dostlar – 4 Ekim
- Raising Dion – 4 Ekim
- Rotten: 2. Sezon - 4 Ekim
- Creeped Out: 2. Sezon – 4 Ekim
- El Dragon: Return of a Warrior – 4 Ekim
- The Walking Dead: Sezon 3 – 9 Ekim
- Olanlar Oldu – 11 Ekim
- Fractured – 11 Ekim
- 12 Monkeys – 11 Ekim
- The Pirates – 15 Ekim
- Justice League – 20 Ekim
- Twilight serisi – 23 Ekim
- How to Get Away with Murder – 27 Ekim
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Türkiye ye ilk geldiği gün donanimhaber aile üyeliği ile üye olduk ve içerikler zenginleşsin diye destekledik. Çevremizdekilere tavsiye ettik lakin içerikler nedense kalite anlamında son zamanlarda artmıyor. Ben biraz sitem ediyorum bu konuda bakalım ne yapacağız.
Not: breaking bad biraz heyecanlandırıyor hadi bakalım.
Bu arada haber için teşekkürler.