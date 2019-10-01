Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler

Tam Boyutta Gör

Netflix'in Türkiye kütüphanesine bu ay eklenecek yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz ayı dizilerle dolu geçmişti. Bu ay Oscar'a aday olacağı tahmin edilen filmlere odaklanılıyor. Sadece bu ay değil önümüzdeki ayların da ana odağı yüksek bütçeli Netflix filmleri olacak.

Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayabilirsiniz. Netflix'in Ekim ayında kütüphaneye ekleyeceği içerikler bu liste ile sınırlı kalmayacak. Bu ay içerisinde başka içeriklerin yayın hakkını satın alması durumunda o içerikler de Ekim'de kütüphaneye eklenecek.

Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal dizileri

Peaky Blinders: 5. Sezon – 4 Ekim

Living with Yourself – 18 Ekim

Aşkta ve yaşamda hüsrana uğramış bir adam, gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirildiğini fark eder.

La casa de las flores: 2. Sezon – 18 Ekim

Daybreak – 24 Ekim

Bu mizahi drama dizisinde, liseli bir genç zombilerle ve Mad Max tarzı çetelerle dolu kıyamet sonrası dünyada yol alırken kayıp aşkını bulmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Brotherhood – 25 Ekim

Abisinin Brezilya'da giderek güçlenen bir suç örgütünün lideri olduğunu öğrenen dürüst bir avukat, ahlaki bir dönüm noktasına gelir.

The Kominsky Method: 2. Sezon – 25 Ekim

Nowhere Man – 31 Ekim

İdamı bekleyen bir adam, tuhaf bir karşılaşmanın ardından alternatif zaman döngülerini yaşayınca, ailesini korumak için hapishaneden kaçar.

Ayrıca Bkz. "Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir"

Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal Filmleri

In the Tall Grass – 4 Ekim

Kayıp bir çocuğu bulmak için büyük bir çayırlık alana giren iki kardeş, çıkış yolunu bulamaz. Stephen King ve Joe Hill'in kısa romanından uyarlandı.

El Camino: A Breaking Bad Movie – 11 Ekim

The Forest of Love – 11 Ekim

The Laundromat – 18 Ekim

Sigorta sahtekârlığını araştıran dul bir kadın (Meryl Streep), Panama'da iki avukatın dünyanın mali sistemini istismar ettiğini açığa çıkarır.

Seventeen – 18 Ekim

Ekim ayında yayınlanacak Netflix Orijinal belgeselleri

Breakfast, Lunch & Dinner – 23 Ekim

Little Miss Sumo – 23 Ekim

Netflix’in satın aldığı içeriklerden bazıları

Enes Batur Gerçek Kahraman - Yayında

The Conjuring – Yayında

God Zilla – Yayında

Scary Movie 1-2-3 – Yayında

Spider-Man 2 – Yayında

Jumanji – Yayında

Fokus – Yayında

The Exorcism – Yayında

Signal – Yayında

Tunnel – Yayında

Tam Boyutta Gör

The Good Place: Sezon 3 – 2 Ekim

Can Dostlar – 4 Ekim

Raising Dion – 4 Ekim

Rotten: 2. Sezon - 4 Ekim

Creeped Out: 2. Sezon – 4 Ekim

El Dragon: Return of a Warrior – 4 Ekim

The Walking Dead: Sezon 3 – 9 Ekim

Olanlar Oldu – 11 Ekim

Fractured – 11 Ekim

12 Monkeys – 11 Ekim

The Pirates – 15 Ekim

Justice League – 20 Ekim

Twilight serisi – 23 Ekim

How to Get Away with Murder – 27 Ekim