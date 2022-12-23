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    Anlık Bildirim

    Netflix, sınırları zorluyor: Reklamsız en ucuz plan gizlenmeye başladı

    Netflix, geçen ay reklamlı üyelik planını belli ülkelere açmıştı. Şirket, şimdi yeni abone olacaklar için en ucuz reklamsız üyelik seçeneğini gizlemeye başladı. 
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    netflix reklamsız en ucuz plan kalkıyor mu Tam Boyutta Gör
    Netflix, geçen ay reklamlı üyelik planını belli ülkelere açmıştı. Şirket, şimdi yeni abone olacaklar için en ucuz reklamsız üyelik seçeneğini gizlemeye başladı.

    Netflix, kaybettiği aboneleri geri kazanmak amacıyla Kasım ayında belli ülkelere daha ucuz reklamlı abonelik modelini açmıştı. Netflix, şimdi de en ucuz reklamsız planını sitesinden gizlemeye başladı. Şirket, kullanıcıları reklamları izlemeye veya reklamlardan kurtulmak için daha fazla para harcamaya zorlamakta kararlı gibi görünüyor.

    Netflix: Ya reklamları izleyin ya da daha pahalı abonelik alın

    Netflix sitesi, artık bazı kullanıcılara platforma abone olmaya çalıştıklarında temel reklamsız planı göstermemeye başladı. Bunun yerine reklamlı temel plan, standart plan ve premium plan seçeneklerini sunuyor. Ancak, söz konusu plan tamamen kaldırılmış değil; abonelik sayfasında küçük yazılarla gösteriliyor. Şirket, bir tür A/B testi yapıyor gibi görünüyor. Görünüşe göre amaç, reklamlı plan istemeyenleri çok daha pahalı bir plan satın almaya zorlamak.

    Netflix reklamlı abonelik seçeneği Türkiye’de bulunmadığından, Amerika fiyatları üzerinden konuşmak doğru olacaktır. Amerika’da reklamlı temel plan aylık 6.99 dolar iken, reklamsız aynı plan 9.99 dolar. Standart planın fiyatı 15.49 dolar. Özel planın fiyatı ise 19.99 dolar. Temel plan, tek bir cihazdan 720p çözünürlükte izlemeye izin verirken, Standart plan, aynı anda iki cihaz üzerinden 1080p çözünürlükte izlemeye izin veriyor. Premium plan, aynı anda dört cihaza kadar 4K çözünürlükte izlemeye olanak sağlıyor. Bu noktada Netflix’in reklamsız temel planı sonlandırmayı planlayıp planlamadığı belirsiz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 4 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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